Normalistas exigen terminar proceso penal contra sus compañeros

Estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá solicitan libertad incondicional de 95 de sus compañeros, 93 estudiantes y dos indígenas de Chenalhó, sujetos a procesos penales tras acusación de la Fiscalía General del Estado, a la vez, demandan castigo en contra del agresor con arma de fuego del menor Istvan Alvarez, ocurrida la noche del jueves de la semana pasada.

En las instalaciones de la institución de educación superior al poniente de Tuxtla Gutiérrez, consideran que los procesos penales en contra de los jóvenes es injusto, fueron detenidos el 18 de mayo durante un operativo efectuado por las fuerzas estatales de seguridad en la autopista Chiapa de Corzo - San Cristóbal de Las Casas.

Sin dar nombres y acompañados de algunos padres de familia, demandan también acceso presencial para alumnos de nuevo ingreso, educación de calidad para todos los niveles, con especial atención a los pueblos más pobres, para los hijos del campesinado, por ello trasladarán la manifestación a la Ciudad de México para demandar la intervención del gobierno federal.

Hasta no ver libres a nuestros 95 compañeros sujetos a procesos no daremos marcha atrás, demandamos la intervención directa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, solo pedimos atención y justicia pronta y expedita, advierten que por lo sucedido el 18 de mayo no hay perdón ni olvido a las instituciones públicas.





El día de su detención a los 93 estudiantes y 2 indígenas desplazados del ejido Puebla municipio de Chenalhó, 74 mujeres y 21 hombres, la Fiscalía General del Estado les decomisó cohetones y bombas molotov, y recuperó vehículos que eran retenidos.