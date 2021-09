Normalistas se quedan sin matrículas para continuar estudiando

Tuxtla Gutiérrez. Luego de que alumnos de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria (ENLEP)estudiaran por dos años la licenciatura, la Secretaría de Educación del Estado les informó que no podían inscribirse al siguiente semestre por no existir matrículas para ellos.

Los 34 estudiantes, que se manifestaron la tarde de este jueves a las afueras de la SE, señalaron a Antonio Magdiel Velázquez Méndez, subsecretario de Educación, de haberles asegurado la liberación de matrículas en noviembre 2020; cuando ellos llevaban ya casi dos años de estudio en dicha institución, desde 2019.

No obstante, en abril de este año, luego de que ya habían realizado el pago de su inscripción a quinto semestre, la institución no les aceptó dicho pago debido a que las matriculas para ellos no se liberaron.





“Nos estamos quedando a la mitad de la carrera, somos 34 alumnos de diferentes salones, pero del mismo semestre, y protestamos por el problema y que el doctor Magdiel se haga responsable porque él autorizó la inscripción”, dijo una de las estudiantes.

“Hemos buscado que nos hagan válido los semestres cursados, no pueden decirnos que no somos alumnos de la institución cuando nosotros hemos cumplido en forma con los pagos, las observaciones y todo lo que la institución nos ha solicitado”; continuó.

Por su parte, Berenice Sánchez, también estudiante, detalló que la institución les ha dicho a los estudiantes que ellos no pasaron el examen de admisión. “No puede ser que después de dos años salgan con esa excusa y no nos quieran dar las matrículas. Exigimos una solución porque no es justo que nos hagan esto y no nos quieran reconocer como estudiantes”; dijo.

Por lo anterior, exigen que si no tienen matriculas se las liberen debido al tiempo que han estudiado en la ENLEP, pues tienen derecho a continuar con sus estudios.