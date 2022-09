Normalistas de la Mactumatzá toman boulevard Belisario Domínguez en Tuxtla Gutiérrez

La tarde de este lunes estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá se congregaron en el boulevard Belisario Domínguez y gasolinera La Fuente, para marchar hacia la plaza central y exigir la aparición con vida de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero desaparecidos hace ocho años, el 26 de septiembre del 2014.

En la plaza central de Tuxtla Gutiérrez colocaron 43 sillas con la imagen de cada uno de los desaparecidos, así también colocaron 43 veladoras en signo de cruz y del número de desaparecidos que representa a los estudiantes de Ayotzinapa, también colocaron una manta con la leyenda: "26 de septiembre, porque vivos se los llevaron vivos los queremos, 8 años", a la vez, colocaron fotografías en las rejas de la entrada principal de palacio de gobierno.

Los normalistas manifestaron su rechazo e inconformidad a las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República, creen que la detención del ex fiscal, Jesús Murillo Karam es solo un factor de distracción por parte del Estado Mexicano que no ha hecho justicia.









"Este 26 de septiembre se cumple 8 años de injusticia, 8 años de dolor por las familias que aún no saben en donde están sus hijos, 8 años de lucha exigiendo la aparición con vida de nuestros 43 camaradas, el tiempo pasa, pero la lucha sigue viva, es por ello que le dejamos en claro al gobierno que nos nos vamos a callar, que no nos vamos a cansar hasta que no nos regresen con vida a nuestros 43 hermanos de la Normal de Ayotzinapa", exponen.









Luego de la marcha, los alumnos de la Escuela Normal Rural Mactumactzá tomaron el boulevard Belisario Domínguez en Tuxtla Gutiérrez para caminar hacia la plaza central exigiendo la aparición con vida de 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero.

Interrumpieron el tráfico vehicular a la altura de la gasolinera La Fuente y ratificaron su insatisfacción por las investigaciones de la desaparición de los estudiantes de Guerrero, a la vez, insisten que ni el gobierno de Enrique Peña Nieto, ni el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se interesaron en su esclarecimiento.

Comercios bajaron sus cortinas por temor a ser víctimas de vandalismo, por precaución el personal se encerró por la avenida central a partir de la 12 poniente hasta llegar a la plaza central de Tuxtla Gutiérrez.