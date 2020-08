Nueva enseñanza hace lucir escuelas vacías

Casi 60 mil maestros del sistema educativo de Chiapas tienen en sus manos una nueva forma de enseñar en casa a un millón 396 mil alumnos en educación básica, la pandemia del SARS Cov2 (Covid 19) que afecta a Chiapas desde el 25 de febrero, ha venido a cambiar los procesos de enseñanza – aprendizaje, tendrán que trabajar a distancia con sus alumnos, resolver todas sus dudas y garantizar excelente aprendizaje.

Los libros de textos gratuitos están disponibles para ser descargados en la página electrónica de la secretaría de Educación Pública (SEP) http://conaliteg.sep.gob.mx, todos los alumnos y docentes deben tener acceso a ello, las clases se transmitirá en televisión abierta de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana.

Rosa Aidé Domínguez Ochoa, dijo que es un día sin precedente para el sistema educativo nacional, iniciamos clases en las mismas condiciones en las que concluimos el 2019-2020, pero ahora de igual manera aprendiendo en casa, privilegiando la salud y la seguridad de los alumnos y trabajadores de la educación.













Foto: SEP













Ahora, abundó, con mejores herramientas, con mayores estrategias afines de las condiciones de cada región, con la participación y la propuesta de los principales actores, los que mejor conocen los entornos escolares, haciendo de cada área de oportunidad una opción de mejora.

Domínguez Ochoa dejó claro que las maestras y los maestros en esta adversidad que nos impone el SARS Cov2 (Covid 19) serán los verdaderos agentes de cambio, hoy más que nunca los niños y las niñas de Chiapas los necesitan, sobre todo, en aquellas regiones marginadas donde no alcanza a llegar ni la tecnología, ni las informaciones digitalizadas.

















Esta tarde les compartiremos algunas recomendaciones a nuestros estudiantes y a madres y padres de familia para iniciar con éxito este #cicloescolar 2020-21.



Los espero a las 17:00 horas, por @CanalOnceTV y @canalcatorcemx pic.twitter.com/yNLZEr3hL7 — Esteban Moctezuma Barragán (@emoctezumab) August 23, 2020

















Mientras el semáforo epidemiológico no sea color verde, la enseñanza del sistema educativo en el estado será en la casa, los profesores, los alumnos y los padres de familia tendrán que consultar los horarios de clases en la página www.sep.gob.mx, no deben perder una sola.

En el inicio del ciclo escolar 2020-2021 las escuelas lucen vacías, los maestros no van de prisa a su centro de trabajo, tampoco se observan niños en las calles, no hay bulla, ni carreras, aquella algarabía de padres e hijos caminando en busca de las sabritas, los refrescos, las todas o el sándwich pare el recreo.

No hay las carreras, de nadie yendo a los planteles, aquellos que por diversas causas llegaban tarde, o de los padres que en vehículos querían llegar hasta la puerta de los planteles, todo ha cambiado por la pandemia que de acuerdo con la secretaría de Salid, alcanzaba hasta el último domingo un registro acumulado de 6 mil 187 casos y 533 defunciones.

















Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

















El regreso a clases es difícil para todos, las instituciones públicas tienen la obligación constitucional de cumplir con el servicio educativo, los trabajadores de la educación tendrán que aplicar nuevas estrategias para la enseñanza, los padres de familia no tendrán las carreras hacia las escuelas, pero deberán estar muy atentos a que sus niños, adolescentes y jóvenes reciban sus asesorías.

Hay padres que trabajan y no pueden estar pendientes de sus hijos y de sus clases en casa, muchos no tienen una televisión y menos una computadora, sobre todo en las zonas indígenas, hay hogares que cuentan con medios electrónicos, pero no así el internet.

En algunas zonas de la entidad el servicio de internet normalmente es un servicio de mala calidad, en diversas comunidades no hay señal de telefonía celular, ni de internet, una realidad es que muchos docentes no están preparados para dar clases en línea.

















Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

















Otra triste realidad es que muchos padres no saben manejar una computadora, mientras que muchas comunidades rurales marginadas de Chiapas no cuentan con el servicio eléctrico, en esta nueva forma de aplicar el sistema educativo que nos ha impuesto el Covid 19, aprender en casa para la infancia y la juventud no está fácil.

Para la mayoría de los niños, jóvenes y más para los padres de familia y para los trabajadores de la educación, será un nuevo proceso nunca antes esperado, muy complejo, al que sin duda los maestros tendrán que poner mucho empeño para sacar adelante a sus alumnos.

Mientras tanto, las escuelas públicas en el estado debieron ser sanitizadas, la secretaría de Educación solicitó a los 124 presidentes municipales colaboren con estas medidas, a la vez, proporcionen insumos de limpieza para guardar un entorno saludable.