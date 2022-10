Nueva Esperanza, la comunidad irregular que dejó Stan

La Fracción Nueva Esperanza, es uno de los asentamiento humanos que se crearon tras el paso del huracán Stan, el cual dejó 200 muertos en Centroamérica y el Sur de México, en octubre del 2005. Hoy presenta un problema añejo: la falta de escrituras.

Esta comunidad fue formada en el 2006 y está habitada por pobladores damnificados de Trinidad, Los Alpes, Paso del Norte, Eureka, San Rafael, San Isidro, Cerro del Carmen, Desenlace y de la cabecera municipal, Unión Juárez.





Herminio Verdugo, ex presidente de Unión Juárez, indicó que el primer problema al que se enfrentaron, fue el adquirir los terrenos, ya que el gobierno de Pablo Salazar Mediguchía, quería que los ediles compraran las tierras, sin embargo él no aceptó porque el municipio no tenía el dinero, pero al final el gobierno de Chiapas lo adquirió.

Destacó que con el apoyo de los gobiernos estatal y municipal, esta comunidad se pudo poblar, en un principio con 92 personas, sin embargo, 30 no aceptaron dejar su propiedades y a pesar del riegos que corrían en ese entonces no se movieron.

“En total llegaron a ésta nueva comunidad 62 familias en el 2006, pues aceptaron dejar sus hogares y comenzar de nueva cuenta su vida con una nueva esperanza, como su nombre actual”, expresó.

fueron tres hectáreas que se compraron para construir las viviendas de las 92 personas/Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur

Comentó, que fueron tres hectáreas que se compraron para construir las viviendas de las 92 personas, en terrenos de 15 x 20 metros, pues era el censo que se tenían de afectados en ese momento.

“Al final se construyeron 60 viviendas a las que les introdujeron los servicios básicos: luz, agua y drenaje para que pudieran vivir en ese lugar y alejados de los riegos de cualquier desastre natural”, abundó.

Indicó que ahora las personas que habitan la tres hectáreas tienen un problema grave y que las autoridades del gobierno de Chiapas no quieren solucionar, pues la tierras son del ejido y a pesar de que se han tocado puertas no les han querido dar certeza jurídica a las familias afectadas del Stan.

A pesar de que se han tocado puertas no les han querido dar certeza jurídica/Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur

Puntualizó que hay varias personas que han vendido su propiedad y ya no viven en la comunidad, esto a pesar de que no tienen un escritura pública que de certeza a los propietarios de la Fracción Nueva Esperanza

En la comunidad ahora viven un promedio de 500 personas, pues los niños que llegaron ya se hicieron adultos y han poblado esta zona, que por las mañanas esta vacía porque todos salen a trabajar.