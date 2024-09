¡Espántame Conejo en Tuxtla! Una obra de teatro basada en leyendas de terror

El Colectivo Mi Lindo Tuxtla presentará la obra teatral Espántame Conejo a través de leyendas y espantos, un proyecto que va hacia su tercera edición, el público podrá disfrutar de muchos terror, suspenso, comedia, romance, danza y canto, explica subdirector general Daniel Pineda Vera.

Lee más: Fiesta en puerta: 5 recipientes divertidos para tus micheladas

Narra que se trata de una obra muy completa, agradable, serán bienvenidas todas las familias, se podrán disfrutar de personajes y leyendas como: la tisigua, la cocha engranada, la misa de los difuntos, la leyenda del carretón y la caminata de San Parcial Bailón, una leyenda invitada de la ciudad de México es la calle de don Juan Manuel.

Se trata, insiste en conferencia de prensa, de un festival de leyendas, la presentación será en el Teatro Francisco I. Madero en el centro de Tuxtla Gutiérrez, el gran estreno será el sábado 5 de octubre a las seis de la tarde y habrá funciones dobles el 19 de octubre, 31 de octubre y 3 de noviembre, con funciones a las cuatro de la tarde y siete de la noche.

La idea de esta producción, Espántame Conejo surge en el 2022 cuando apenas habiéndose creado el colectivo Mi Lindo Tuxtla y teniendo el convenio y el cobijo del Teatro Francisco I. Madero pensamos en aprovechar el día de muertos para hablar de nuestras leyendas sería una especie de tertulia para el intercambio de relato con el pueblo pero luego pensamos en hacer una serie de cambios al proyecto, para abordar las leyendas sobre el espanto y la idea es hacerlo cada año, así lo hicimos en el 2023, cuando se suma la maestra Rebeca Navarro como directora de escena y en este 2024 se incorpora el maestro Leonardo Farrel como director escénico.

Revela que en las coreografías el maestro David Serrano, una participación de la maestra Carol Rits en cuanto, en los ensayos les ha ido bien, son más de 30 personas entre actores, actrices y bailarines, hay quienes tienen muchos años en las artes y ese es el propósito, incorporar nuevos talentos, el trabajo se ha logrado por la exigencia del director de producción, el homenaje es a nuestras tradiciones, a nuestras leyendas, a Tuxtla Gutiérrez donde hay relatos de antaño que hay que revivir.

Un proyecto que inició desde el 2022 con el Día de Muertos / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Local Exhiben platillos de la II Feria Gastronómica del Chipilín en Tuxtla Gutiérrez

Mientras tanto, Leonardo Farrel director escénico cuenta que se verán leyendas completamente chiapanecas, es un honor recordarlas y dedicarlas a nuestros abuelos, hoy se siguen platicando en algunos lugares, la intensión es que no se olviden, una que llama mucho la atención es la de San Pascualito.

Mientras que Briana, actriz, comenta que vale la pena asistir, el proyecto tiene de todo, a quienes les gusta el terror y el miedo les va a encantar, les trae mucho de todo, hay drama, suspenso, no he estado en las ediciones anteriores pero me gusta y es una puesta en escena increíble, no se van a arrepentir de asistir, hay que ver la obra.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️