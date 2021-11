Obrador investigará el caso de Freddy Arévalo periodista asesinado en SCLC

Este miércoles durante la conferencia de prensa matutina del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, un periodista habló acerca del asesinato de su compañero Feddy López Arévalo, en dónde el 28 de octubre alrededor de las 19:45 horas en su domicilio en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, un sujeto a bordo de una motociclista disparó contra el justo cuando llegaba a su domicilio quitándole la vida.





Puedes leer: Asesinan al Periodista Feddy López Arévalo





Esta mañana en un audio la esposa del periodista habla acerca de la muerte de Freddy en donde dice tener temor que hagan algo en su contra y la de su familia.

"Quiero decirle que mi esposo lo apreciaba mucho no se perdía la mañanera y le pasaba un café hasta que concluyera su mañanera. Lo asesinaron de la peor manera, en la oscuridad y por la espalda."





Freddy López Arévalo tenía 57 años de edad y ejercía el periodismo desde hace 21 años / Foto: Facebook | Freddy López Arévalo





Presuntamente se sabe que el periodista señalaba anteriormente a Jerónima Toledo ex alcaldesa de San Cristóbal, así como a Mariano Díaz Ochoa, actual presidente de este municipio, también salió a relucir el nombre de Carlos Perola y Narciso Ruíz, estos son algunos nombres que mencionó el periodista, quizás la corrupción lo mató.

Al respecto el mandatario dijo que se investigara el caso para que no haya impunidad, así como en todos los casos, dando instrucciones a Rosa isela para que de un informe lo más pronto posible.

“Todo nuestro apoyo, nuestro cariño a los familiares de los periodistas que pierden la vida. Es una situación muy lamentable porque el periodismo en los pueblos, en los estados, en los municipios, es muy riesgoso, desgraciadamente".





El periodista Freddy López Arévalo fue asesinado alrededor de las 19:45 horas en su domicilio en San Cristóbal / Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas





"Las banquetas son más anchas y allá son más cortas, en donde quiera pueden encontrase o toparse, seguiremos apoyando y protegiendo, esperando que esto mejore porque ya no hay tolerancia ni para la corrupción, son mal vistos los corruptos, estamos siendo estigmatizados los corruptos y que el gobierno era parte de ello, eso no existe y no hay impunidad para nadie, en estos casos si se investiga y se da con los responsables se castiga, no hay protección para nadie, nosotros no somos cómplices de crímenes, seguiremos actuando y purificando la vida pública del país", abundó.