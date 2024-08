Olga Luz Espinosa lamenta inclusión de dos senadores del PRD a MORENA

La ex candidata a la gubernatura del estado por la coalición Fuerza y Corazón por Chiapas, Olga Luz Espinosa Morales, calificó como un avasallamiento de Morena y del PVEM el que dos senadores del PRD hayan migrado a las niñas del Movimiento de Regeneración Nacional.

Espinosa Morales, consejero nacional del Partido de la Revolución Democrática y diputada federal por Chiapas hasta este 29 de agosto, insistió que aún cuando está fuerza política dirá adiós en unos días más en el escenario político nacional, los senadores de Michoacán y Tabasco debieron seguir en el proyecto de la coalición junto con el PAN y PRI.

Morena y sus aliados tienen mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Unión / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

El PRD no alcanzó en las elecciones del 2 de junio el porcentaje requerido para conservar su registro como partido político, sin embargo, quienes ganaron un espacio de representación federal debían seguir firmes, añadió.

En entrevista telefónica, Espinosa Morales enfatizó que después de haberse creado el PRD en 1998, tras calificarse en el INE la elección del 2 de junio, desaparecerá, pero los dos senadores llevados a Morena debían seguir firmes en el proyecto político.

La ex candidata a la gubernatura de Chiapas precisó que el electorado no votó por las dos personas, lo hizo por el proyecto político de la coalición y debían mantenerse en ella, lo que ha sucedido es una tristeza, pero creo que la elección de los dos candidatos ahora senadores de Morena no fue la adecuada.

"Estos que se van a Morena se debían haber quedado en la coalición, porque al fin de cuentas la gente que votó por ellos votó por la coalición, por Xóchilt Gálvez, por el PRI, PAN y PRD", insistió Olga Luz Espinosa, consejera nacional del partido del sol azteca.

Ahora lamentablemente Morena y sus aliados tienen mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Unión; los dos senadores se llevan los votos del PRD, del PRI y del PAN, el proyecto de la coalición, se entiende que se llevan el proyecto, se entendería que ellos pudieron haber quedado firmes independientes, o mantenerse en el PRI o en el PAN, insistió.

No habrá grupo parlamentario del PRD, de diputados federales solo tuvimos una diputada tras las elecciones del 2 de junio, y los que migraron a Morena son dos senadores, un acontecimiento lamentable, recalcó la consejera nacional del PRD.

Para el caso de Chiapas hasta que no haya elecciones en Pantelhó no desaparecería el PRD, tendría un espacio en el Órgano Público Local Electoral, siempre y cuando el presidente del Comité Ejecutivo Estatal lo solicite, precisó.

Las oficinas estatales del PRD en Terán en el poniente de Tuxtla Gutiérrez están cerradas, presenta pintas por las protestas del magisterio federal durante el pasado proceso electoral federal y local.

