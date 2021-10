Olvita Palomeque se deslinda de las decisiones para integración de Concejos Municipales

La ex diputada local de Morena, Olvita Palomeque Pineda, se deslinda de los nombramientos de los concejos municipales, de Venustiano Carranza, Siltepec, Honduras de la Sierra, El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa, debido a que no hubo consenso y no existió sesión extraordinaria en pleno para discusión de estos concejos, no fuimos notificados con propuesta alguna, así que la decisión no fue más que de la mesa directiva que encabezó José Octavio García Macías, en conjunto con la secretaria general de Gobierno quienes analizaron y realizaron dicho acto.

Si bien el artículo 23 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado establece que si por cualquier circunstancia no se hubiese efectuado la elección del ayuntamiento en la fecha prevista o fuera declarada nula la elección, el Congreso del Estado tendrá la facultad para decidir la celebración de elecciones extraordinarias o para designar un Concejo Municipal , la determinación realizada por la Comisión Permanente del Congreso del Estado es inconstitucional.





Ello, debido a que, tanto para municipios donde no se celebraron elecciones y en donde fueron anuladas, lo apegado a derecho era el nombramiento de estos Concejos municipales pero de manera temporal, para que en 90 días se convoque a elecciones y quienes salgan ganadores de la contienda electoral estén a cargo de los municipios para el periodo 2021-2024.

Este procedimiento lo señala diversas tesis jurisprudenciales de la Sala Regional de Xalapa y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como los principios democráticos que establecen que el pueblo debe elegir a sus gobernantes, expone Palomeque Pineda.