Esta es la opinión de los tuxtlecos sobre el desfile en Tuxtla

Este miércoles 20 de noviembre, en conmemoración a la Revolución Mexicana, se llevó a cabo en la ciudad capital el desfile anual, que contó con la participación de diversas instituciones gubernamentales y educativas. Sin embargo, la asistencia ciudadana fue baja, y en entrevista, varios asistentes mencionaron que esto se debió a que este día no fue libre.

Socorro, una ciudadana que asistió al evento, expresó que la ciudadanía debería haber participado más, pero que la reubicación del día al lunes impidió que muchos pudieran asistir. "Se debe respetar el día como tal, no deben recorrerlo para hacer la celebración como se tiene que hacer (...) esto no se debe dejar de hacer porque luego los jóvenes no saben ni por qué se realiza (...) falta mucha educación cívica a la ciudadanía", comentó la habitante.

Por su parte, Marioli Mendoza aseguró que el desfile es un evento muy bonito y destacó la importancia de la participación ciudadana. "Yo creo que también que se haya suspendido por la pandemia perjudicó, porque la gente a partir de ahí comenzó a dejar de venir", agregó.

Personas que participaron durante el desfile / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

El desfile también ocasionó un bloqueo en el primer cuadro de la ciudad, desde la calle 5 de mayo hasta la 9a Poniente, lo que provocó congestión vehicular en algunas vías.

Entre las actividades del desfile se incluyeron tablas rítmicas, demostraciones de escuelas deportivas, así como la participación de instituciones gubernamentales y autoridades policiales federales, quienes realizaron una demostración en honor a la Revolución Mexicana.

