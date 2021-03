OPLES preparados para garantizar espacios políticos a mujeres: AIEEF

“En los Organismos Públicos Locales Electorales (OPL), estamos preparados para garantizar que no sean procedentes las solicitudes de registro de candidaturas de personas que hayan sido sentenciadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPRG)”, señaló en un comunicado de prensa la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas (AIEEF).

Agrega que “es responsabilidad de los Partidos Políticos, tanto locales como nacionales, quienes serán los responsables de las consideraciones y valoraciones éticas en la postulación de sus candidaturas”, este posicionamiento se da tras el inicio de los plazos de registro de candidaturas en los estados de la República.





Local Demandan a partidos políticos inclusión real de mujeres





Señala que “aquellas candidaturas en donde se demuestre la existencia de una sentencia firme o condena que violente los derechos de las mujeres, no serán declaradas procedentes por los OPL. En los casos donde no haya una sentencia firme, la responsabilidad ética de garantizar que las candidaturas que se postulen no incorporen a personas relacionadas a la violencia contra las mujeres recae en los partidos políticos”.

Destaca que la consolidación de la democracia paritaria y de una vida libre de violencia política hacia las mujeres es uno de los principales retos y objetivos de los OPL en estas elecciones.

“Las autoridades electorales deben actuar dentro del marco constitucional y legal correspondiente, en virtud de que se rigen por el principio de legalidad, no se pueden restringir derechos políticos a ninguna persona, a menos que existan condenas o sentencias firmes. Sin embargo, los partidos políticos sí tienen la obligación ética y moral de verificar que en sus postulaciones no haya personas asociadas al flagelo de la VPRG”, reitera la AIEEF.

Por último señala que “el fortalecimiento de la participación política de las mujeres requiere voluntad para materializarla, pues los avances en el marco regulatorio no serán insuficientes si no se tiene la voluntad de respetar los derechos de todas y de todos”.