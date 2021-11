Organización pide ayuda al Senado para que Chiapas no pierda territorio

Uno de los estados del país que no debe tener problemas de límites es Chiapas, de eso lo sabe la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que tiene en sus manos la solución de un desacuerdo agrario con Oaxaca y el Senado de la República, que tuvo en sus manos la solución y lo encarpetó como caso concluido sin plantear soluciones a un conflicto por sobre posesión de la tenencia de la tierra, para la solución habría que volver a los orígenes, a los límites territoriales con los que se federó a México el 14 de septiembre de 1824, sostuvo Elizabeth Palacios Santiago, representante de la organización Desarrollo del Valle Zoque, del municipio de Cintalapa.





Este conflicto ni lo generó Chiapas, ni Oaxaca, sino el Estado Mexicano en el reparto agrario que desde el escritorio entregó tierras primero a los chiapanecos y luego a los oaxaqueños, desde el escritorio, en las que empalmó dos resoluciones presidenciales que ahora confrontan a más de 22 comunidades del noreste de Cintalapa con las comunidades de San Miguen y Santa María Chimalapas.

Al dejar sin efecto la SCJN el decreto 008 del 23 de noviembre del 2011 del Congreso de Chiapas por el que se creó el nuevo municipio Belisario Domínguez, en el gobierno de Juan José Sabines Guerrero, pretenden seguir cometiendo agravios y despojos, sin embargo, no hay soluciones de fondo, sino mayor encono, más tensión y zozobra en la zona, lamentablemente no habrá autoridad que llegue a ese territorio, en cambio los que prevalecerán en la incertidumbre son los campesinos de ambos estados, expuso.

Palacios Santiago dijo que el Senado de la República tendría que actuar en defensa de Chiapas, de Cintalapa y de los habitantes de esas comunidades afectadas por un inadecuado reparto agrario por parte del Estado Mexicano, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tendría que actuar para una solución en justicia, en razón y en derecho, no es posible hacer creer que se trata de un problema de límites.





Elizabeth Palacios Santiago, representante de la organización Desarrollo del Valle Zoque, del municipio de Cintalapa / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





“Pónganse la mano en el corazón y piensen en esos asentamientos humanos que hay en esas comunidades, lo que queremos paz, no es más problemas, no más derrame de sangre, nuestros hermanos de las comunidades de Cintalapa van a pelear por sus tierras hasta los últimos momentos, el problema no es fácil, sino complejo, ha prevalecido una escalada de amenazas e intimidación hacia la zona de Rafael Cal y Mayor, Gustavo Díaz Ordaz, Balboa, Rodulfo Figueroa, Benito Juárez II, Ignacio Zaragoza, Constitución, entre otras, queremos que los gobiernos realmente nos defiendan”.

Expuso que desde el 2005 les quitaron la clave 007 de Chiapas y les proporcionan una clave que pertenece a Oaxaca, lamentablemente no ha intervenido la Cámara de Senadores, ni la Cámara de Diputados, siempre nos buscan cuando son contiendan políticas, no ahora, ni se ha planteado la atención, menos en este conflicto.