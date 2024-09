Emerchis y Jutrach en colaboración atendiendo a migrantes en ferias de salud

Ante la situación migratoria que se vive en Tuxtla Gutiérrez, el grupo de paramédicos de Emergencias de Chiapas (Emerchis) junto a Juventud Transformadora de Chiapas (Jutrach) comienzan a realizar cada 15 días ferias de salud, atendiendo a más de 600 migrantes en el día, esto con la intención de reducir enfermedades que padecen esta población.

De acuerdo con Mauricio Esquivel, uno de los representante de Jutrach comentó que ellos en coordinación con Emerchi están apoyando en el mobiliario, así como ayudando con médicos generales tanto profesionales como voluntarios.

Debido a la atención brindada, cabe mencionar que se han detectado diversas enfermedades en esta población migrante, entre ellas la hipertensión, diabetes, enfermedades gastrointestinales, respiratoria y deshidratación, donde los más vulnerables son los niños y de la tercera edad.

Así también Raúl Aguilar, coordinador del grupo voluntario Emerchis, explicó que este día serán cerca de 15 voluntarios de la Asociación de Estudiantes de Medicina de Chiapas (Aemech), dando la valoración médica de primer contacto.

La iniciativa de ayudar a la población migrante dió inicio hace 8 meses. "Emerchis tiene un personal de 25 voluntarios, ahorita abrimos el departamento de ayuda humanitaria contra desastres naturales que cuenta con 6 voluntarios por el momento", comentó Aguilar

Personas que ejercen en el sector salud también se han ofrecido como voluntarios para participar en este proyecto / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

Ante ello comentó que no sólo el enfoque de estas actividades es hacía migrantes, pues cada 15 días las visitas cambian en colonias prestando atención de salud y víveres. "El día de hoy tenemos un aproximado de 600 migrantes pero pueden ser más", abundó el coordinador de Emerchis.

Elizabeth Palacios, otra de las jóvenes pertenecientes a la sociedad de Jutrech, comentó que este proyecto surge a raíz de las necesidades de la ciudadanía. Esta asociación cuenta con diversos comites como; salud, servicios públicos y urbanismo, deportivo y ambiental.

"El llevar las brigadas médicas no solo beneficia a migrantes, si no también para la ciudadanía evitando el riesgo sanitario que implica tratando más enfermedades comunes para evitar la propagación", abundó Palacios.

Estas brigadas para la comunidad migrante es de suma importancia, así lo comentó Sarahí Chacón, una mujer migrante de origen venezolano quién tiene a sus 2 hijos enfermos de la piel, a decir de ella esta enfermedad puede haber sido ocasionada por el agua de lluvia.

"Acá es muy difícil que a nosotros nos atiendan si no tenemos dinero o si no somos de acá, entonces para nosotros, primeramente para los niños es una ayuda super genial, agradeciendo lo que realizan",y expresó la mujer migrante.

Ante la falta de respuestas ella lleva un mes y medio en la ciudad capital, comenta que lo único que espera es su permiso, pues es uno de los problemas que tienen con el Instituto Nacional de Migración. Tras la amarga espera han enfrentado problemas con la ciudadanía, pues los corren de donde quiera o les levantan las casas de campaña.

"Chiapas ha sido muy difícil, le pedimos a la ciudadanía que tenga un poco de comprensión, porque nosotros no pedimos estar acá, nuestro destino es seguir pero lamentablemente no podemos (...) tampoco nos arriesgamos por los niños, además el miedo que nos pase algo (...) no queremos quedarnos, no venimos a apropiarnos de nada, pero las circunstancias nos obliga a acampar", concluyó.

