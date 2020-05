Otorga CNDH medidas cautelares en avance del Tren Maya

Luego de que indígenas de la etnia Maya Ch’ol en Chiapas, en conjunto con Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C., solicitaran y lograran, a través de un juez federal, la suspensión de continuar las obras del tren maya a pesar de la contingencia sanitaria que opera en el país derivada del Covid-19, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos otorgó las medidas cautelares para actividades “no esenciales” en el avance del “tren maya”.

Esto en respuesta a la declaración del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), con relación a la supuesta suspensión provisional otorgada en contra del Tramo 1 del proyecto Tren Maya, donde Fonatur aclara que “No ha sido notificado” oficialmente de ningún amparo por la autoridad judicial, por lo que en caso de existir dicha suspensión provisional, esta no tiene efecto alguno.













Vale aclarar que, en caso de notificación, Fonatur no considera procedente dicha suspensión provisional pues se trata de una vía de comunicación ferroviaria actualmente en operación y cuyos trabajos de obra son de mantenimiento y se llevarán a cabo con estricto apego a los protocolos sanitarios de medidas de protección.

En comunicado la organización Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A. C. señala “Al respecto, es preciso señalar que lo argumentado por Fonatur para justificar la improcedencia de la suspensión, en el sentido de que se trata de un vía actualmente en operación y cuyos trabajos son solo de mantenimiento”.





Fonatur aclara que NO HA SIDO NOTIFICADO oficialmente de ningún amparo por la autoridad judicial en contra del Tramo 1 del proyecto Tren Maya, por lo que en caso de existir dicha suspensión provisional, esta no tiene efecto alguno.





Aunque eso dista de lo señalado por esa misma institución en su comunicado 8/2020, en el cual, al dar a conocer a las empresas ganadoras de la licitación del tramo 1, Palenque-Escárcega, claramente señaló que “el Tramo 1 de la ruta del Tren Maya recorre desde Palenque, Chiapas hasta Escárcega, Campeche. En estos 227 kilómetros aproximados se van a rehabilitar y mejorar vías existentes del Ferrocarril Chiapas-Mayab”.









Con apego a las medidas de la autoridad sanitaria, se podrán iniciar obras el próximo jueves 30 de abril, acatando los protocolos de prevención que la Secretaría de Salud recomiende, para cuidar en todo momento la salud de las y los trabajadores y sus familias.









Como se puede observar, los trabajos del tren maya en el tramo Palenque-Escárcega no son sólo de mantenimiento.

De esta manera la CNDH solicitó a Fonatur implementar medidas cautelares para que de manera urgente suspenda las actividades no esenciales relativas al proyecto “Tren Maya”.

Señala que el Organismo Nacional busca evitar el contagio y la propagación del virus Covid-19 entre trabajadores de la obra y habitantes de la Península de Yucatán, más no menciona a los indígenas de Chiapas.





El #TrenMaya es por y para la gente





Aunque en un párrafo destaca que “este Organismo Nacional Autónomo, garante en la defensa y protección de los Derechos Humanos, particularmente de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, solicitó tal suspensión, al actualizarse la gravedad, urgencia y posible daño a la Salud, la Integridad Personal y la Vida, de los habitantes de la región.

