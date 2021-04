Oxchuc no permitirá instalación de casillas para elecciones

Las comunidades indígenas de Oxchuc no autorizan al Instituto Nacional Electoral e Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, la instalación de casillas para las elecciones de diputados federales y locales del 6 de junio, en virtud de que desde el 2019 mediante consulta ciudadana renunciaron el sistema de partidos políticos para la elección de sus autoridades municipales.

Así lo comunico el Secretario Municipal del Ayuntamiento de Oxchuc, Daniel Dagoberto López Gómez, al presidente del Órgano Público Local Electoral, Oswaldo Chacón Rojas, tras asamblea general celebrada el 5 de abril en el domo del DIF Municipal de esta municipalidad del norte de Chiapas.

Mediante oficio 001608 de fecha 8 de abril, entregó copia del acta de asamblea general comunitaria del municipio de Oxchuc, dónde se da cuenta del interés del IEPC y del INE de instalar casillas para los comicios del primer domingo de junio venidero pero las comunidades responden que no es posible.





Las comunidades indígenas de Oxchuc se encuentran desarrollando los Estatutos para establecer los pasos a seguir para la elección de miembros de su nuevo ayuntamiento mediante los sistemas normativos internos en asamblea general a mano alzada después de las elecciones constitucionales.

Estás autoridades serán electas a partir de las propuestas de las comunidades indígenas y las que resulten electas deberán tomar posesión el 1 de enero del 2021, toda vez que el primer ayuntamiento electo por usos y costumbres en abril del 2019 en ese municipio concluye funciones el 31 de diciembre de este año.

En la asamblea general en la que el pueblo no autoriza la instalación de casillas participaron autoridades municipales encabezadas por el presidente municipal Alfredo Sántiz Gómez, delegados de barrios de la cabecera municipal, comités de educación de las 131 comunidades indígenas que conforman el municipio, los integrantes del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal que representan los 24 barrios de la cabecera, los delegados de los 25 barrios de la cabecera y el presidente de los Bienes Comunales, Alonso Rodríguez Sántiz.





El argumento es que las y los candidatos indígenas a diputados federales y locales no representan a los pueblos originarios, más bien, tienen vínculos con Norberto Sántiz López y María Gloria Sánchez, ex diputados federales y ex presidentes municipales de Oxchuc, que generaron fracturas en las comunidades y que tuvieron altos costos políticos y sociales.

Puntualizan que en las elecciones del 2018 se cometió un atropello a los pueblos indígenas al imponer a un no indígena por el Partido Verde Ecologista de México, Roberto Antonio Rubio Montejo, sin el vínculo con las comunidades indígenas y durante su gestión no ha defendido los derechos de los pueblos originarios.

A la vez, piden la intervención del gobierno del estado para alcanzar acuerdos con las comunidades fraccionadas que representan Sergio López Méndez, Alberto Sántiz López, Samuel Méndez Gómez, Francisco Gómez Méndez, Juan Pablo López Sántiz, Teresa de Jesús Sántiz Martínez y Jimmy de Jesús Sántiz Encinos.

De esta determinación que comunica al IEPC el pueblo de Oxchuc, también lo ha informado al Instituto Nacional Electoral, a la Sala Regional de Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al Congreso del Estado, a la Fiscalía General del Estado y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.