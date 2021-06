Paco Rojas agradece el apoyo que le brindaron en elecciones

El candidato del Movimiento Ciudadano, Francisco Antonio Rojas Toledo, agradeció a la sociedad su respaldo en las urnas el pasado domingo, dijo que aún cuando no le favorecieron los resultados, no dejará de luchar por mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Tuxtla Gutiérrez.

En conferencia de prensa, pidió a quienes ganaron las elecciones, dar voz y poder al pueblo, terminar con la arrogancia, porque ha habido abuso de poder y omisión ante las exigencias de solución a las demandas del pueblo de la capital.

Dijo que no ocupará cargos pueblos por la vía de la representación proporcional en el ayuntamiento de la capital que tomara posesión el 1 de octubre de este año, "no estoy buscando chamba, yo sí puedo caminar con la mirada de frente a la sociedad, yo sí no compré votos, ni compré conciencias".

Las autoridades correspondientes a través de la Fiscalía de Delitos Electorales estatal y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales federal, deberán investigar los delitos electorales como los que se cometieron, los efectuados por los partidos políticos de la alianza del PAN, PRI y PRD, para beneficiar a determinados candidatos, entre ellos a Williams Osvaldo Ochoa Gallegos, en Tuxtla Gutiérrez.

"Lo que falló es la compra de votos, nosotros no teníamos dinero para comprar votos, el pueblo tiene hambre y miseria y contra ello tenía que aceptar lo que le ofrecieran, es lamentable, pero así está la democracia. Los votos nuestros, los votos para nosotros fue por gente digna", puntualizó Rojas Toledo.