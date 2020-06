Padece Covid-19 diputada Olvita Palomeque

La diputada Olvita Palomeque Pineda confirmó que padece el virus del Covid-19 desde hace 11 días, situación que la ha llevado a aislarse por completo de sus familiares y compañeros de trabajo.

La legisladora en el Congreso de Chiapas por el partido Morena, apuntó que presenta síntomas como dolor de cabeza, fiebre, tos seca y pérdida de olfato y gusto.









“Me ha pegado duro, no me da hambre y no logro oler las cosas, esos son síntomas del Covid-19 que nos han informado”, señaló.

Palomeque Pineda dijo que ahora se encuentra en Tuxtla Gutiérrez , pero en cuanto se dé su recuperación total se reincorporará a sus actividades legislativas.

Agregó que debido al contagio del coronavirus, ha perdido dos kilos y se encuentra en la etapa de recuperación, con un progreso favorable para ella.

La huixtleca que llegó a la diputación local por el distrito XVI con sede en Huixtla, de la LXVII Legislatura en Chiapas, criticó hace unos días a través de sus redes sociales el sistema de salud que se ha visto colapsado ante la pandemia.





“No era novedad la corrupción en el sistema de salud y hoy una pandemia nos vino hacer ver nuestra realidad. Hoy ya no publicaré una esquela más”, advirtió en alusión al número de personas que han fallecido por este virus o con cuadros respiratorios similares.

“Las instituciones como el IMSS o el ISSSTE no asumen su responsabilidad con sus derechohabientes, todos se avientan la bolita”, refirió.

“Al final a todos nos dará ( Covid-19 ), tenemos que crear anticuerpos para poder ir librando esto”, apuntó.

La legisladora chiapaneca pidió a las autoridades de salud no maquillar cifras y atender conforme los ciudadanos lo merecen.





/JO