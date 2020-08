Padres de familia aún no se adaptan a las clases virtuales

Es un raro regreso a clases en esta nueva modalidad virtual, así lo expresa doña María Esther , quien señala que a pesar de que hubo algunas complicaciones en las plataformas de la escuela, su hijo ya recibió sus primeras clases en línea.

Su hijo Brandon Leonardo cursa el segundo grado de secundaria en la escuela Secundaria del Estado Jorge Tovilla Torres, ubicada en la colonia Infonavit Chapultepec en Tuxtla Gutiérrez, se dice un tanto triste “no es lo mismo ver a mis amigos en la computadora que convivir con ellos”.

Dentro de su cuarto en su casa en Jardines del Grijalva en el municipio de Chiapa de Corzo, cuenta que su hermano mayor fue quien le ayudo y enseñó a usar las herramientas de la plataforma virtual que su escuela ha implementado para este regreso a clases.









Por su parte doña María Esther dice “hoy en la mañana vimos que también el maestro estaba batallando con esto de las clases por la computadora, clarito escuchábamos que preguntaba con alguien más como hacerle para ver a todos sus alumnos, el profesor estaba dando su clase desde la escuela, con la ayuda del personal de informática de la escuela”.

Sin embargo, no ocurre lo mismo en otros lugares, "el maestro no nos ha informado nada, hemos venido trabajando con él de manera puntual, a través de los cuadernillos, pero hoy no nos han informado nada, desconocemos si vamos a seguir con cuadernillos o ya vamos a trabajar con radio, televisión e internet, nosotros no sabemos que medio vamos a utilizar", afirmó Ulysses de María Santiago, padre de familia en el municipio de San Fernando ante este regreso a clases de manera virtual.









En las zonas rurales el regreso a clases virtual no será lo mismo. / Foto: Elam Náfate | El Heraldo de Chiapas









Esta situación ocurre en la mayoría de comunidades rurales de Chiapas, a pesar del esfuerzo de la Secretaría de Educación por facilitar a los alumnos de las herramientas necesarias para el presente ciclo escolar, cabe destacar que en los lugares que no hay o se dificulta el acceso a la radio, televisión o internet, se han dotado de cuadernillos que fueron distribuidos por los profesores a los padres de familia.

Algunas de las complicaciones que se podría tener bajo esta modalidad de trabajo en las zonas rurales e indígenas, son los acuerdos comunitarios en el que no se permite la entrada de maestros y personas ajenas a la comunidad, en tanto no se declare en semáforo verde la contingencia sanitaria en el estado de Chiapas. Otra de las dificultades es el transito libre de maestros, ya que algunas comunidades tienen restringido el paso a otras comunidades en donde deberían llegar los docentes.