Padres de familia de la EST 103 se manifiestan frente al Palacio de Gobierno, exigen docentes

En los últimos meses, la educación de los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica (EST) 103 se ha visto afectada por la falta de docentes. Por ello, esta mañana, padres de familia se manifestaron frente al Palacio de Gobierno para exigir una pronta solución. Además, argumentaron que se les pretende imponer a una directora que no desean, por lo que solicitan que sea la subdirectora quien asuma ese cargo.

En entrevista, Edith López comentó que la directora que se les quiere asignar tiene antecedentes de mal manejo de recursos, por lo que reiteró la petición de que la subdirectora ascienda a la dirección. "Tenemos maestros que no les han pagado y nos faltan docentes en la escuela", señaló.

El argumento de Edith sobre los antecedentes de la nueva directora se basa en que fue despedida de otra secundaria. "Consideramos que no va a hacer un buen trabajo por los antecedentes que tiene, e incluso ya está afectando la situación porque los niños están perdiendo clases, algo que no debería ocurrir porque no dan solución", indicó la madre de familia.

De igual forma, Alicia Martínez Ruíz recalcó que, como padres de familia, no permitirán que ingrese una persona que ya fue despedida de otra institución y que ha sido señalada por inconsistencias. Ante ello, aseguró que, de no obtener respuestas, bloquearán la Secretaría de Educación.

"Si no tenemos respuestas, volveremos a bloquear la Secretaría, porque ya lo hicimos una vez. En esa ocasión nos dijeron que no se puede hacer nada porque la directora ya tiene asignada su plaza. Entonces, lo que haríamos sería volver a bloquear. Venimos aquí para que el gobernador nos dé una solución", comentó.

Mientras se desarrollaba la manifestación, una comitiva de padres de familia logró acceder al Palacio de Gobierno para ser atendida. Los manifestantes reiteran su exigencia de una pronta solución, ya que el alumnado está siendo afectado con la reducción de horarios de clases.