Padres de familia se manifiestan en apoyo a maestros de jardín de niños en Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez. – Padres de familia del jardín del niños “Isolina Velázquez de Aguilar” de Tuxtla Gutiérrez, se manifestaron en apoyo de las maestras del turno mixto que no han recibido los salarios correspondientes por su trabajo.

Aunque esta situación no está afectando el calendario escolar, dijeron que no es justo que las profesoras no estén recibiendo su salario, ya que en ningún momento han incumplido con su labor ni con el cuidado de los alumnos.

Madres, padres y tutores dijeron que seguirán movilizándose hasta tener un acercamiento con las autoridades correspondientes, pues temen que en algún momento esta situación afecte el calendario escolar.

El detalle es que quieren mandar a otro personal en el turno mixto, pero las maestras han venido trabajando desde hace más de 25 años en este turno, ellas cubren de nueve a doce y de doce a cuatro el siguiente turno y nosotros como padres de familia estamos conformes porque ya conocen a nuestros hijos.

Dijeron que no quieren que en las mañanas sus hijos sean atendidos por un grupo de docentes y en las tardes por otros, ya que eso desequilibraría el aprendizaje de los menores, por ello la inconformidad.

Por esta situación los padres de familia han bloqueado calles y avenidas aledañas a la institución y advirtieron que seguirán movilizándose hasta que sean escuchados por las autoridades y esta situación pueda resolverse.

Utilizaron pancartas, consignas y mantas para visibilizar su lucha, lo que ocasionó problemas viales en la capital debido a que se trata del primer cuadro de la capital chiapaneca.

/AP