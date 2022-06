Padres denuncian violencia hacia menor por escuela de ballet en Tuxtla

Padres de una menor de edad quienes se reservan el nombre para no alentar las investigaciones, denuncian al dueño o encargado de la escuela popular de ballet ubicado en la 22 poniente #713 Col. Penipak de Tuxtla Gutiérrez por presunta violencia por parte de los maestros del sitio.

Los padres refieren que el día de ayer enviaron a su menor hija a sus clases de baile y cuando se la entregaron la niña sentía dolores en la espalda, ahí se percataron que traía golpes en varios lugares del cuerpo.





Los padres refieren que el día de ayer enviaron a su menor hija a sus clases de baile / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





Debido a que la menor no quiere hablar se ha alentado el trámite, sin embargo, los padres de familia afirman que no van a descansar hasta que paguen ya que aseguran esto no es la primera vez y la infante tiene mucho tiempo sufriendo esto.

Lee más: Violencia vicaria en Chiapas no se ha logrado tipificar ¿Sabes qué es?

La mamá ingreso a recoger a la menor y se la entregaron con marcas y golpes en su anatomía, la madre pregunto que era lo que le había pasado a su menor hija, nadie de los presentes contestó y nadie dió informe del incidente; el maestro titular no ha dado la cara a los padres, quienes pidieron revisar las cámaras del lugar y les argumentaron que no existen.





Pediremos apoyo para que el responsable sea castigado con todo el peso de la ley / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





Además nadie les da información al respecto de que pudo pasar a la menor estando dentro de las instalaciones de la escuela de baile, los padres exigen una explicación de que le pasó a la niña.

Cabe resaltar que la menor es una estudiante y cuyo caso no ha sido atendido por los responsables de la escuela de Ballet "tocaremos toda las puertas que sean necesarias" por lo que a través de un colectivo feminista pediremos apoyo para que el responsable sea castigado con todo el peso de la ley, refieren los padres de la menor.