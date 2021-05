PAN va desde cero por respaldo ciudadano para el 6 de junio

El Partido Acción Nacional (PAN) está comenzando de cero en este proceso electoral local y federal en busca del respaldo ciudadano para las elecciones del 6 de junio, debido a que en el 2018 la dirigenta de ese momento, la actual diputada local Janette Ovando Reazola, actuó de acuerdo con sus intereses, no a favor del partido, solamente nos alcanzó en los comicios del 1 de julio de ese año para ganar 4 ayuntamientos, dijo Carlos Alberto Palomeque Archila.





El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, señaló que durante el proceso electoral 2017 - 2018 su partido pagó muy alto los costos de sostener a una dirigencia estatal que no respondía a los intereses de las bases, más bien su actuar fue en razón de sus intereses, la única diputación local plurinominal en manos de la misma legisladora después se convirtió en nada, abandonó al partido y se fue a Fuerza por México.

"Ahora estamos en juego nuevo, no tuvimos representación en la Cámara de Diputados, ni en el Congreso del Estado, sabíamos que estábamos perdido, la dirigenta Ovando Reazola quedó borrada del escenario político electoral y luego fue expulsada del partido y se llevó la diputación a donde más le convino, pero hoy estamos en paz y en tranquilidad, tratamos de asegurar las candidaturas de las bases".

Para los comicios del primer domingo de junio hemos registrado en la primera fórmula por el principio de representación proporcional a Leticia Albores y en la segunda a Ruperto Hernández Pereyra, que vienen de las bases y comprometidos con la militancia, los que buscan diputaciones de mayoría relativa tienen el respaldo de las bases, informó.

Representamos en la coalición con el PRI y el PRD para los comicios venideros 21 municipios, más 14 solos, más 70 en los que participamos en las coaliciones, ahora estamos jugando limpios en el partido, con las bases, con la sociedad y deseamos que Chiapas tenga representantes de calidad en la Cámara de Diputados, Congreso del Estado y ayuntamientos, compartió.

Lo que deseamos, puntualizó, es juego limpio, que no haya la presencia de los poderes públicos tanto a nivel federal, estatal y municipal, si no que sea solamente la sociedad la que determine en libertad, sin coacción, sin presión, ni represión, no a la violencia, los pactos de civilidad deben dar frutos y detectar a tiempo las amenazas.





Carlos Alberto Palomeque Archila, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN. / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas