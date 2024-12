"Pantelhó te necesita": gritan habitantes a Sheinbaum en su visita a Chiapas

Habitantes de Pantelhó enfrentan una crisis humanitaria y de seguridad debido a enfrentamientos armados entre grupos de autodefensas llamado "Los Herrera" y "Los Machete", el cual lleva 72 horas de balacera lo que ha aislado a la comunidad. En medio de este conflicto, una de las habitantes alzó la voz después de que la presidenta de la República Claudia Sheinbaum los atendiera, clamandole intervención inmediata para restablecer la paz, los servicios básicos y las vías de comunicación.

La pobladora denunció que desde hace meses no cuentan con electricidad ni señal telefónica, lo que los mantiene completamente incomunicados. "Estamos desesperados. No podemos hablar con nuestros familiares. No sabemos si están vivos o muertos. Lo único que queremos es que se abran los caminos y que podamos saber de ellos", relató.

Local

Enfrentamientos entre grupos armados han intensificado el caos en la zona. Los testimonios describen bombardeos, disparos constantes y múltiples muertes, algunas de ellas de personas inocentes. “Nuestros familiares están en medio de las balas. Ya no es solo entre ellos, ahora están atacando a la gente del pueblo. Queremos paz, queremos vivir como antes”, expresó la habitante.

La violencia ha obligado a muchas familias a abandonar sus hogares y sus medios de vida. Campesinos y personas de escasos recursos se han visto forzados a dejar atrás todo lo que tenían. "Tuvimos que salir con lo que llevábamos puesto. Dejamos nuestras tierras y nuestro trabajo. Somos gente humilde, lo único que pedimos es que nos dejen vivir en paz", explicó

La pobladora señaló la falta de acción del gobierno para resolver el conflicto. "Hace cuatro años el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió ayudarnos, pero no hizo nada. Solo le dio poder a otro grupo. Ahora exigimos que cumplan con su palabra y restablezcan el orden", afirmó.

Los pobladores urgieron a las autoridades a intervenir para garantizar la seguridad, abrir los caminos cerrados por los grupos armados y restablecer los servicios básicos. "Queremos que nuestros adultos mayores estén bien, que haya luz para comunicarnos y que podamos regresar a nuestras casas. Ya no queremos más miedo", concluyó.

