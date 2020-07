Panteón a full en Cintalapa; demandan uno nuevo

Cintalapa.- El panteón municipal de esta ciudad se encuentra al 100 por ciento de su capacidad, y por ello autoridades han comenzado con la redistribución de espacios, retirando algunas criptas antiguas a fin de poder cumplir la demanda ciudadana.

De acuerdo con algunos pobladores, desde hace ocho años se ha venido planteando la compra de un terreno para la creación de un nuevo camposanto, sin embargo todo esto ha quedado en promesas de alcaldes, quienes siguen sin resolver esta situación de urgencia.

En una charla con el panteonero, precisó que en el último mes se ha visto un incremento en el número de personas fallecidas, y aunque los sepelios no han sido los mismos, ante la poca gente que acude a ellos, ya no se tiene espacios para los nuevos difuntos, así que se ha tenido que juntar criptas y hasta tirar algunas añejas, que no tienen familias, para darle espacio a quienes recién fallecen.





Policiaca





En un recorrido se puede apreciar como las criptas estás prácticamente unas sobre otras, pegadas, sin espacio alguno, esto a fin de que se pueda cumplir la demanda ciudadana, pero que no es adecuada para quienes acostumbran a visitar a sus fieles difuntos.

Y es que para llegar a la cripta de su familiar, algunos tienen que brincar algunas tumbas, ya que los pasillos comienzan a ser utilizados para el entierro de los fallecidos recientemente, así que existe un desorden total en dicho camposanto.

Lo preocupante es que es el único panteón con el que cuenta la localidad, a lo cual los ciudadanos prevén que en un año y a lo mucho dos, será insuficiente para el número de muertos, considerando el crecimiento poblacional.

Urgen a las autoridades crear un nuevo camposanto, el mismo que se ha prometido desde hace ocho años, por lo que exigen al ayuntamiento retomar el tema, por ser una necesidad prioritaria de los pobladores.

ER