Papa Francisco nombra a obispo auxiliar en la Diócesis de San Cristóbal

San Cristóbal de Las Casas.- El obispo de la Diócesis de San Cristóbal, Rodrigo Aguilar Martínez, informó que el Papa Francisco designo como Obispo Auxiliar de esta Diócesis a monseñor Luis Manuel López Alfaro, miembro del clero de la Arquidiócesis de Toluca, esto ante la dimensión de 36 mil kilómetros cuadrados, accidentado, y diversas circunstancias para acceder a todos los lugares, y las necesidades para la atención de la iglesia católica.

En conferencia de prensa, explicó que fueron tres candidatos los que se propusieron ante el vaticano y fue su santidad quien lo eligió, además de informar que será el próximo 28 de agosto cuando se haga la celebración religiosa en San Cristóbal, en las festividades de San Agustín, donde además será nombrado Obispo, sin definir el lugar ante la presente contingencia.





Luis Manuel López es vicario General continuará con algunas actividades, pero se enfocará más a las comunidades y visita en el territorio de la Diócesis en los próximos días como Obispo electo, y una vez designado será como obispo auxiliar.

“Siempre se presentan tres candidatos, se mandan todos sus datos, el nuncio investigan a cada candidato, consultando a sacerdotes, laicos, religiosas de distintas partes, el papa con asesoría de otras personas como los cardenales, elige con el curriculum y quien es el indicado”, explicó





Por su parte Monseñor Luis Manuel López Alfaro, de 57 años de edad, recordó llegó a la diócesis el 14 de julio del 2004, 16 años de pertenecer a esta diócesis inicialmente en Teopisca y posteriormente como vicario parroquial.

“Me identifico mucho con el evangelio y me han preguntado que me agrada de esta diócesis y les digo que tiene mas olor al evangelio, su libertad, me costó aprender y conocer la diócesis, pero el tema del evangélico me conquistó en esta diócesis, no hablo ninguna lengua pero tengo que estudiarlos y aprender”, concluyó.





