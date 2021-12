Para vencer al covid-19 se requiere voluntad del pueblo: Experto

Para vencer la pandemia del Covid-19 se requiere mucho más que vacunas y que personal de salud, una gran voluntad del pueblo cuidándose, aunque también debemos reducir las brechas del acceso al biológico y los tratamientos, la sociedad no se debe autoexcluirse, deberá buscar atención ante cualquier síntoma, afirmó Stiven Díaz, experto del Fondo de Población de las Naciones Unidas.

Necesitamos trabajar todos juntos, México y Chiapas tiene acceso a las vacunas, la pandemia no respeta fronteras, tenemos que actuar con mucha solidaridad, el Covid 19 nació en China y ya le dio la vuelta al mundo, vamos a entrar al tercer año y el pueblo tiene que ser muy preventivo, enfatizó el experto en Tuxtla Gutiérrez.

Comentó que uno de los ejemplos de atención al Covid 19 es Chiapas, no solo en la detección de casos casa por casa, la atención casa por casa, también en la vacunación casa por casa, muchos estados del país han reconocido que este estado ha hecho buen trabajo y algunos estados han adoptado la estrategia de esta entidad que se mantiene en color verde del semáforo de riesgo epidemiológico.

Stiven Díaz añadió que otros estados ha visto lo que ha hecho bien Chiapas, las buenas prácticas son las que necesitamos para poder controlar esta pandemia, el Covid 19 llegó para quedarse, tenemos que salir de esta crisis sanitaria para que sea algo más endémico como la influenza y que con vacunas anuales o semi anuales se pueda disminuir lo que son las enfermedades graves y sobre todo, las muertes.





“Desconozco para cuando sería eso, los virus son interesantes organismos, los virus mutan, resultan nuevas cepas, la nueva cepa que apareció en África ya anda dispersa, todos los años cambian los tipos de vacunas contra la influenza porque son diferentes tipos de influenza, lo mismo va a pasar con el covid-19, para a continuar mutando y lo que se tendrá que hacer la comunidad científica es estar preparados para enfrentar los cambios”.

Lo que hay que reconocer es que el personal médico se ha comportado a la altura, ha asumido riesgos, médicos han sacrificado sus vidas por la del mundo, son los héroes de este país y de este estado, en todas las instituciones y en todos los estados, “no he encontrado personal médico que haya dado la espalda a la enfermedad para hacer frente a la pandemia a pesar de múltiples riesgos, insistió Stiven Díaz.

La pandemia no tiene fronteras, tenemos que actuar con responsabilidad, con solidaridad, garantizar el acceso a las vacunas a todos, al igual que a los tratamientos, a la prevención, el cierre de las fronteras de las naciones no ayuda en mucho porque el virus sigue permeando, los virus no respetan fronteras van a encontrar las formas de entrar de muchas formas, expuso.

Lo que tenemos que hacer es que los tratamientos estén disponibles para todos, la producción de vacuna ha sido esencial en el mundo, hay un antes y un después, la economía estaba intercalada, al llegar el Covid 19 se rompió, se rompieron las cadenas de suministro, y por tanto las materias primas que se necesitan para las vacunas también quedaron interrumpidas, reiteró el experto internacional.

Compartió que una posibilidad de avance en el mundo y en cada país es que las farmacéuticas liberaran las patentes para la producción de las vacunas en más países y aumentar el abasto global para todo el mundo, seguramente que México podría cooperar, en este país hay una disminución de casos.