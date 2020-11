En las gubernaturas del país debe haber más mujeres: Experta

Expertos en materia electoral defienden los lineamientos emitidos el 6 de noviembre pasado para garantizar la paridad en el registro de candidaturas para la elección de gubernaturas, y advierten no procederá la impugnación presentada por el senador chiapaneco Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, en contra del ordenamiento que obedece a una sentencia del Tribunal Electoral de la Federación.

La chiapaneca Leticia Bonifaz Alfonzo, electa experta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), enfatizó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es muy clara y el INE muy preciso en interpretar la ley que garantiza la paridad en todas las candidaturas a todos los puestos de elección para los comicios del 2021.

"Yo estuve en el Senado de la República con varias mujeres y ya estamos acostumbradas que ninguna victoria es definitiva, salimos después de escuchar maravillosos discursos, un convencimiento de paridad total en todo, y ahora nos enteramos que el todo no abarca a las gubernaturas. No sabemos porqué, pero no están en ese todo".

Durante un foro de análisis de los lineamientos emitidos por el INE organizado por la Red de Mujeres en Plural de México, añadió que empezamos a ver estas nuevas formas de impugnar, aunque no veo que el recurso de apelación sea la vida que tiene el Senado de la República, para combatir los lineamientos, porque ahí está las controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Las mujeres vamos a esperar la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en relación con los lineamientos que emitió el INE para obligar a los partidos políticos a postular candidaturas en paridad para la elección de gubernatura para el siguiente año, lo que evidencia que cuesta mucho que las mujeres avancen en la conquista de derechos, "son tres pasos para adelante y ya van los intentos de regresarnos una y otra vez", añadió.

Ante académicas, defensoras de derechos políticos de las mujeres, ex magistradas e investigadoras, Bonifaz Alfonzo insistió que seguimos con esta "maravillosa palabra" en el insistencialismo, vamos a seguir insistiendo en todos los foros, en todos los lugares, porque la progresividad de los derechos está plasmada no solo constitucionalmente, sino que tiene que ser una realidad en México y en cada entidad federativa.

La chiapaneca académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, originaria de Comitán de Domínguez, expuso que cuando se conmemoraron el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, la imagen en Querétaro fue muy elocuente, puros hombres y la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, en el evento.

"No obstante que hacía 101 años el Congreso Feminista de Yucatán hablía hablado ya del derecho al sufragio, 100 años después una mujer ahí. Hoy se siguen contando con los dedos de las manos las mujeres que han logrado llegar a los estados; primero los estados pequeños, Colima, Tlaxcala, Zacatecas, Sonora, la Ciudad de México, Yucatán, una fallida desafortunadamente en Puebla, el avance, después de que se otorgó el voto en 1953 y la posibilidad de ser votadas, implica que algo está pasando".

Las cúpulas y las decisiones partidistas siguen orientándose a elegir candidatos hombres independientemente que haya mujeres capacitadas, el paso previo fue el de las presidencias municipales que costó muchísimo trabajo, en algunos casos como Chiapas, su estado natal, hubo mucha dificultad para que las mujeres gobernaran, incluso hoy, presidentas municipales electas, van acompañadas del hombre que gobierna, subrayó Bonifaz Alfonzo.

Pasamos de presidentas municipales a gubernaturas y yo no veo cómo se podía haber dicho lo que el INE manifiesta en sus lineamientos generales para la postulación de candidaturas a la gubernatura, que para el 2021 serán 15, tiene que ser la mitad o lo que se acerque a la mitad; el avance de las mujeres no perjudica a los hombres, pero esa es la interpretación que ha hecho el Senado de la República. El que se siente desplazado es el que pelea y lucha porque no lo quiten de donde está, narró.

Para el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, todas las acciones que se lleven acabo para lograr esta paridad y que van a afectar temporalmente a un grupo de personas que van a ser hombres que no van a ser nominados, son mediads que no constituyen discriminación, son medidas permitidas y ordenadas, subrayó la experta.

Puntualizó que el tiempo en que se realizaron estas reformas tomó por sorpresa a los hombres, pareciera que hoy se enteran que hay que poner candidaturas de mujeres, cuando en realidad desde la reforma del 2014 se sabía que ya íbamos en este ritmo, además, llevan muchos años los partidos políticos recibiendo recursos públicos de financiamiento para la formación de cuadros mujeres, formar en sus bases a mujeres con liderazgos, hay mujeres muy preparadas en todos los partidos y en todos los estados y los partidos deben estar viendo cómo van a cumplir.