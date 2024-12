Parque de la marimba alegrando los corazones tuxtlecos

Todas las noches el parque jardín de la marimba tiene una peculiar forma de alegrar los corazones no solo de los que lo visitan, sino de los tuxtlecos, pues de miércoles a domingo algunos ciudadanos llegan todos los días ya sea para aprender a bailar, o para pasar un rato echando la platica y las risas.

Entre los grupos de danzoneros se pueden ver también mujeres de la tercera edad que llegan solas. De acuerdo con una de ellas nos platicaban que las parejas de baile de los danzoneros no precisamente son esposas o esposos, sino que con el tiempo y las clases de danzones fueron agarrando parejas con las que han durado años.

Tuxtlecos bailando en esta grandiosa noche / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

"Mi esposo no le gusta venir, el incluso lo molesto de que muchas amistades piensan que el maestro con el que bailo es mi esposo y cuando en ocasiones ya sea eventos viene él y lo presento me preguntan y que no es su marido el maestro y nos comenzamos a reír", contó una de las danzoneras.

Así también, otra de ellas que le ha puesto sabor y ritmo es una mujer de 83 años, su pareja es un joven, pero pese a su edad no existe una limitante para que pueda ponerle gracia y baile con talento nato.

Sin embargo, muchos de los ciudadanos tuxtlecos llegan a sentarse para ver el show, comentando que no les gusta bailar, solo ver, y de esa manera disfrutan de la noche. Mientras tanto, chicos y grandes ya se han adentrado al mundo de los baile pasando una tarde noche armoniosa.

