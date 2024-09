Párroco de Tuxtla lamenta la violencia en Chiapas

El párroco Miguel Cardona Valdivia, quien es el representante de la iglesia católica de Tuxtla Gutiérrez, lamentó la situación de violencia que vive Chiapas, en donde expresó que muchos de los sacerdotes están viviendo en carne propia este hecho, por lo que hizo un llamado a las autoridades a realizar su trabajo, y a quienes están por terminar su mandato, les pidió despedirse con dignidad.

Durante una misa ofrecida en la capital del estado, el religioso cerró el sermón con un llamado a la conciencia social, a lamentaciones por lo que se vive en Chiapas, donde criticó el actuar de las fuerzas armadas y manifestó que las autoridades no hayan tomado acciones para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

“Nosotros no estamos de acuerdo con esa situación (refiriéndose a la forma de actuar de las autoridades), eh, no estamos de acuerdo con eso, si no pueden que digan, que por lo menos acepten que no pudieron”, expresó.

Resaltó que posiblemente el próximo 16 de septiembre se vea un desfile con todos los cuerpos militares, con sus armas, en la que afirmó que es una exhibición en el que nomás sirve para reprimir al pueblo, mostrándole cómo pueden actuar si el pueblo se levanta.

Cardona Valdivia levantó la voz, asegurando que las autoridades se escudan en que las acciones violentas que reportan los medios de comunicación son propagandas en contra de las autoridades estatales, por lo que cuestionó “cuál propaganda, que no ve el montón de muertos que están cayendo por donde quiera, cuál propaganda señor, nuestros sacerdotes están en las comunidades rurales y ellos están viviendo y sufriendo esto, cómo qué es mala voluntad de los medios de comunicación”, resaltó.

Finalmente dijo que elevaría una oración para las autoridades, “por lo menos que salgan con un poco de dignidad”, concluyó.

