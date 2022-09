Párroco Marcelo Pérez afirma que pobladores de Oxchuc lo buscan como mediador

A dos semanas de que un grupo de mujeres familiares de los 27 presos que aún se encuentran recluidos en el Amate desde hace más de un mes, así como representantes de otras comunidades del municipio de Oxchuc, han buscado el acercamiento al párroco Marcelo Pérez Pérez como mediador.

Al respecto, el párroco Marcelo Pérez Pérez en entrevista señaló qué efectivamente pobladores de Oxchuc se han acercado al párroco donde le han pedido que sea mediador sobre el problema que tiene actualmente el municipio, asegurando el párroco qué el diálogo es el mejor camino.

"Sí es cierto ellos, me han buscado como mediador y en verdad he platicado con la secretaría general de gobierno y ella me escuchó y dijo se esta buscando la solución de éste problema y yo confío en ella porque el diálogo es el mejor camino, y así se puede buscar la paz en el municipio, sin llegar a la violencia", señaló.

Por otro lado tocó el tema de la inseguridad en San Cristóbal de Las Casas, el cual dijo, a los que se dedican a delinquir en la ciudad dijo que podrían haber tenido problemas cuando eran niños y es por ello que hoy se dedican a robar en las calles.

"Algo les pasó cuando eran niños por eso ahora se están portando así, quizá sus papás no los escucharon cuando ellos querían hablar, ahora tienen ese problema y se portan de esta forma, pero yo oro por ellos para que vuelvan cómo estaban antes, porque la violencia genera más violencia, por lo que pido a ellos buscar el camino de Dios", concluyó Pérez Pérez