Partidos advierten el rechazo a la violencia en el proceso electoral

Representantes de partidos políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) ven "focos rojos" para las elecciones locales del 6 de junio, los municipios donde se anularon las elecciones del 1 de julio del 2018, Solosuchiapa, Catazajá, El Porvenir, Chicoasén, San Andrés Duraznal, Rincón Chamula San Pedro, Bejucal de Ocampo, Montecristo de Guerrero, Tapilula y Santiago el Pinar.

El representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Alberto Gordillo Flecha, dijo que "no se trata de un mero chisme o meras suposiciones", en el caso de Bucal de Ocampo se han nombrado a personas integrantes del Consejo Municipal Electoral a los ciudadanos que ocuparon el mismo cargo en el proceso electoral local 2017-2018, municipio en el que hubo violencia, se anularon las elecciones y se realizaron comicios extraordinarios.

Se trata de un organismo desconcentrado que "fracasó" en el proceso electoral pasado, que llevó al límite a la elección, lamentablemente se insiste en sostenerlos desde el Consejo General del IEPC aun cuando demostraron que no están capacitados para el desempeño de estas responsabilidades, dijo.

Dijo estar en contra de que sea oportunidad para las ciudadanas y ciudadanos de acceder a un empleo y un salario, el ser consejera o consejero electoral municipal o distrital no debe ser solo un espacio de "chamba o de conquista laboral, hay que verlo más allá porque si no estamos miopes democráticamente, si no vemos más allá estamos sesgados en la premisa de una recompensa económica".

Gordillo Flecha dijo que "puede ser catastrófico el que se sostenga a consejeras y consejeros electorales municipales y distritales que no dieron el ancho en el 2018, "serían verdaderos focos rojos donde hubo problemas en el pasado proceso electoral".





Foto: Isaí Flores | El Heraldo de Chiapas





Otro municipio donde existen inconformidades en contra del órgano desconcentrado es en Jitotol, y la fama pública de los órganos públicos electorales desconcentrados dependerá de su actuar, insistió el representante.

Antonio de Jesús Flores Montoya, representante del Movimiento Ciudadano, reclamó que la exigencia es que no queremos violencia, heridos, ni muertos en el proceso electoral, en tanto que Olga Mabel López Pérez, del Partido Verde Ecologista de México, exigió certeza en los actos de los 24 consejos distritales electorales y 123 consejos municipales electorales, en lo que coincidió Marco Vinicio Barrera Moguel, de Morena.