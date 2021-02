Partidos deben postular candidatos indígenas en pueblos originarios: INE

Los 10 partidos políticos que participan en la elección de 13 diputados federales prevista para el 6 de junio, deberán postular a 5 fórmulas representantes de los pueblos originarios, quien no cumpla con esta disposición no podrá ir a la competencia política electoral, afirmó el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) en Chiapas, Edward Rodríguez Ortiz.

Los distritos que por acuerdo del Consejo General del INE tendrán que postular candidatos indígenas son en el distrito electoral federal 01 que tiene su cabecera en el municipio de Palenque y se integra por Catazajá, La libertad, Palenque, Sabanilla, Salto de Agua, Tila, Tumbalá y Yajalón.

Asimismo, el distrito electoral federal 02 con cabecera en Bochil y lo integran Amatán, Bochil, Chalchihuitán, El Bosque, Chenalhó, Huitiupán, Ixhuatán, Ixtapa, Jitotol, Larráinzar, Mitontic, Pantelhó, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Simojovel, Soyaló, Aldama, San Andrés Duraznal y Santiago El Pinar.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

También en el distrito electoral federal 03 con cabecera en Ocosingo y integra por Chilón, Ocosingo, Sitalá, Benemérito de Las Américas y Marqués de Comillas.

De igual forma, el distrito electoral federal 05 con sede en San Cristóbal de Las Casas, conformado por seis municipios: Chamula, San Cristóbal de Las Casas, San Juan Cancuc, San Lucas, Tenejapa y Zinacantán.

Asimismo, en el distrito electoral federal 11 con cabecera en Las Margaritas, agrupa a los municipios de Altamirano, Amatenango del Valle, Chanal, Huixtán, La Independencia, Oxchuc, una parte de San Cristóbal de Las Casas, Teopisca y Maravilla Tenejapa.

"Es tiempo de la política, de debate y contraste de ideas y proyectos de nación": @lorenzocordovav

Infórmate, involúcrate y participa.

Este 6 de junio, #ElVotoSaleyVale https://t.co/WupFYi70wT — INE Chiapas (@INE_Chiapas) February 1, 2021

Ortiz Rodríguez enfatizó que el Consejo Local del INE garantizará la legalidad y no habrá usurpación de identidad en los comicios del 6 de junio, se trata de que los pueblos y comunidades indígenas de Chiapas tengan representación en la próxima legislatura de la Cámara de Diputados.

Dijo que es responsabilidad de autoridades electorales y partidos políticos cumplirle a los pueblos indígenas del estado, que de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 la población en hogares indígenas es de un millón 835 mil 102 personas, pertenecientes a los pueblos, ch'ol, tseltal, tsotsil, zoque, tojolabal, kaqchikel, mocho, mam, jacalteco, chuj, kanjobal y lacandón maya.

Local INE atenderá con o sin cita en módulos para renovación de credenciales

Subrayó el consejero electoral federal que los partidos políticos tienen que cumplir con esta disposición, son derechos políticos que habrá que respetar y hacer respetar, la perspectiva cultural es una tarea pendiente y tenemos un largo camino para el registro de candidatos y candidatas indígenas.

Rodríguez Ortiz dijo que los partidos políticos debieron mandar un mensaje de confianza a la militancia y a la sociedad en general durante sus procesos internos que se desarrollaron del 23 de diciembre del 2020 al 31 de enero del 2021, para hacer saber que los derechos de los pueblos indígenas no se negocian, son ganados, reconocidos y tienen que cumplirse con la autoadscripción calificada, además necesitamos calidad en la representación en el Poder Legislativo.

Las comunidades indígenas no deberían avalar candidaturas que no cumplan con la autoadscripción calificada, el sistema político debe fortalecerse con prácticas democráticas igualitarias, quien no sea indígena y no tenga vínculos con los pueblos originarios no podrá ser candidato o candidata.

Lamentó que en las elecciones federales del 1 de julio del 2018 en Chiapas se consumó la usurpación de identidad de los pueblos indígenas al imponerse por el Partido Verde Ecologista de México en el distrito electoral federal 02 de Bochil, Humberto pedrero Moreno, sin cumplir con la autoadscripción calificada, al igual que en el distrito electoral 11 de Las Margaritas, Roberto Rubio Montejo.