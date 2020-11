Partidos políticos deben garantizar paridad de género: Lovera

Los partidos políticos tienen la obligación de garantizar la paridad de género en la designación de candidatos a puestos de elección popular para las elecciones del 6 de junio del 2021, no quieren ceder a esas obligaciones constitucionales, sin embargo, las mujeres quieren, pero existe una ideología que no los deja, es un problema de la constitución social que vemos todos los días, afirmó Sara Lovera López, activista feminista.

La sociedad debe ayudar a las mujeres a que las leyes y las acciones afirmativas no sigan siendo una simulación, tenemos que hacer realidad ese derecho y las instituciones públicas tiene que garantizar la larga demanda de participación política, las mujeres tienen derechos, capacidad, talento, están en todos lados y deseos de contribuir para bien de la democracia del país y de cada entidad federativa.





Discriminamos todo lo que hace ruido respecto de lo que fuimos formados, "tú como paloma para el nido y tú como león para el combate", tenemos que mirar y hablar de la realidad, las mujeres no son menores de edad, no a la idea prejuiciada, no al estigma, destacó durante el taller de periodismo: "Elecciones y Género".

Sara Lovera compartió que existe un gran esfuerzo y un gran recorrido de las mujeres por hacer valer sus derechos, hay quienes tienen miedo, pero hay muchas que quieren participar, quieren poder para poder hacer el bien, lamentablemente pensamos que los derechos que han adquirido los hombres lo usan como politiquería.

La paridad es 50 por ciento para las mujeres y 50 por ciento para los hombres, esto es obligatorio cumplir, lo sentimos mucho si los partidos no quieren cumplir o si se sienten agredidos, la política no tiene sexo, suponer que no quieren es un prejuicio, las mujeres tienen que ser tratadas con justicia, reiteró Lovera López ante comunicadores.

Las mujeres no inventaron cosas, no es posible reafirmar la discriminación, las inequidades, los estereotipos, su presencia ha crecido en los cargos de elección popular en el ámbito municipal, estatal y federales, las mujeres son nuevas en la política, tenemos que ser mucho más justos, tenemos que ser más empáticos y empáticas con todas las candidatas de todos los partidos, destacó.





▶️ Hoy, en el resumen de la Sesión de Consejo General te compartimos lo más destacado: Aprueba @INEMexico criterios generales para garantizar el principio de paridad de género en elecciones de gubernaturas de 2021. #ParidadEnGubernaturas #Elecciones2021 https://t.co/7ILw7KFvPR pic.twitter.com/v5EkGzF494 — @INEMexico (@INEMexico) November 7, 2020





Chiapas vive un proceso electoral federal desde el 7 de septiembre pasado para la elección de 13 diputaciones federales y existe la posibilidad de elegir una más por la vía independiente y a partir del 10 de enero iniciará el proceso electoral local para elegir el 6 de junio de manera concurrente, miembros de 123 ayuntamientos por sistemas de partidos y uno por sistemas normativos internos, así como 40 fórmulas de diputados locales, 24 por el principio de mayoría relativa y 16 de representación proporcional.

Para los comicios federales participan el PAN, PRI, PRD, PT, Morena, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México, y para el local se agregan en Chiapas las fuerzas estatales Mover a Chiapas, Chiapas Unido, Nueva Alianza Chiapas y el Partido Popular Chiapaneco; un millón 700 mil electores en posibilidad de ejercer su derecho al voto.