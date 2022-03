Partidos se disputan en 69 cargos de Elecciones Extraordinarias Chiapas

Un total de 14 partidos políticos 8 nacionales y 6 locales se disputarán 69 cargos de elección en los comicios locales extraordinarias del domingo 3 de abril próximo en los municipios de Emiliano Zapata, El Parral, Honduras de la Sierra, Siltepec, Venustiano Carranza y Frontera Comalapa, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) y el Instituto Nacional Electoral (INE) proyectan instalar 248 casillas que serían atendidas por mil 736 ciudadanos para que 145 mil 196 electores tomen las decisiones.

El Encargado del Despacho de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Chiapas, Gonzalo Rodríguez Miranda, sostiene que los seis municipios son considerados como “focos rojos” en razón de los antecedentes de los hechos de violencia ocurridos que impidieron las elecciones en Venustiano Carranza, Siltepec y Honduras de la Sierra y por violencia se anularon las elecciones en El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa.

Rodríguez Miranda sostiene que no son nada sencillos los antecedentes de las elecciones en El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa. En El Parral fue realizada la jornada electoral del 6 de junio del 2021, no obstante, el cómputo municipal no se realizó derivado de la quema de 12 paquetes electorales, lo que representaba el 66 por ciento de la totalidad y la cancelación de 3 paquetes más, por lo que el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas declaró la nulidad.

En el municipio de Emiliano Zapata también se desarrolló la jornada electoral pero en la etapa de escrutinio y cómputo en las casillas se registraron actos de violencia y la quema de boletas electorales, el cómputo no se realizó y la Sala Regional de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, declaró la nulidad.

Lo mismo que en Frontera Comalapa donde se quemaron boletas electorales y aunque se realizó el escrutinio y cómputo y el IEPC entregó constancia de mayoría, pero el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas anuló las elecciones y revocó la constancia de mayoría que había sido expedida a la planilla del Partido Verde Ecologista de México.

Rodríguez Miranda sostiene que hay complicaciones para instalar casillas en una zona de Frontera Comalapa / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

El presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana Oswaldo Chacón Rojas, confirmó que se han postulado 217 candidaturas a puestos de elección de los cuales 209 de ellos hombres, 135 jóvenes, 2 personas con discapacidad; una persona busca la reelección y es el candidato de Chiapas Unido a la presidencia municipal de El Parral, Alber Molina Espinosa, que fue presidente municipal en el trienio pasado y contendió el 6 de junio pero se anuló la contienda.

CANDIDATOS PRESIDENCIA MUNICIPAL

El aspirante a la presidencia municipal de El Parral por Chiapas Unido, Alber Molina Espinosa; Fuerza por México, Lino Mijares Flores; Juntos Hacemos Historia entre Morena y el PVEM, Elvira del Carmen Castañeda Maza; Movimiento Ciudadano, María del refugio Macías Ayar; Partido del Trabajo, Karina Camacho Ramírez; Partido Popular Chiapaneco, Agenor Gómez Grajales; Partido Revolucionario Institucional, Blanca Delia Coutiño Torres; por Chiapas al Frente entre el PRD y PRD, Claudia Patricia Montesinos Herrera y por Redes Sociales Progresistas, Marcelo González Pérez.

En Emiliano Zapata por Chiapas Unido el candidato a la presidencia municipal es Diana Verenisse Orantes Dorantes; Juntos Hacemos Historia entre Morena y PVEM, Marien Alejandra Román Granados; Movimiento Ciudadano, Hugo Sóstenes Ruiz Ruiz; Encuentro Solidario Chiapas, Alejandra Moreno Ruiz; Partido Popular Chiapaneco, Alfredo David Gómez Caballero; Partido Revolucionario Institucional, Jorge de Jesús Domínguez Nuricumbo; Podemos Mover a Chiapas, Juan Antonio Torres López; por Chiapas al Frente entre PAN y PRD, Amaflores Sánchez Moreno y Redes Sociales Progresistas, Octavio Francisco Ruiz Pascacio.

En Frontera Comalapa por Chiapas Unido, Carlos de Jesús Ramírez Aguilar; por Fuerza por México, Miguel Angel Alfaro Pinto; Juntos Hacemos Historia entre Morena y PVEM, Rey David Gutiérrez Vázquez; Movimiento Ciudadano, Pedro Palafox Rebolledo; Nueva Alianza Chiapas, Jorge Arael Melgar Briones; Encuentro Solidario Chiapas, José Eduardo Robledo Pablos; Partido Revolucionario institucional, Heladio Robledo Pérez; por Chiapas al Frente entre PAN y PRD, José Uber López Camay; Redes Sociales Progresistas, Uberly López Robledo.

Mientras tanto en Honduras de la Sierra por Chiapas Unido el candidato a la presidencia municipal es Carlos Francisco Ángel Galindo; Juntos Haremos Historia entre Morena y el PVEM, Ana Rosa Morfín García; Movimiento Ciudadano, Aracelia Antonia Roblero Vázquez; Partido del Trabajo, Miguel Pérez Robledo; Encuentro Solidario Chiapas, Nitzia Kristhal Dardón Rivera; Partido Revolucionario Institucional, Julián Pérez López; Podemos Mover a Chiapas, Araín Jeú Robledo Hernández; por Chiapas al Frente entre PAN y PRD, Lina Mercedes González Robledo y por Redes Sociales Progresistas, Graciela Pérez Pérez.

Un total de 14 partidos políticos se disputarán 69 cargos de elección en las elecciones locales extraordinarias del domingo 3 de abril en los municipios de Emiliano Zapata, El Parral, Honduras de la Sierra, Siltepec, Venustiano Carranza y Frontera Comalapa / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

En el municipio de Siltepec por Chiapas Unido, Límbano Daniel Anzueto Borralles; Juntos Hacemos Historia entre Morena y PVEM, Bersaín Alfredo Roblero Ramírez; Movimiento Ciudadano, Zabdi Eunice Roblero Roblero; Nueva Alianza Chiapas, Yuri Antonia Pérez Guzmán; Encuentro Solidario Chiapas, Jarumi Osmara Roblero Barrios; Partido Revolucionario Institucional, Reynau René Morales González; por Chiapas al Frente entre el PAN y PRD, Vicenta Pérez Arriaga y Redes Sociales Progresistas, Jhovanny González Angel.

Los contendientes en el municipio de Venustiano Carranza son por la coalición Juntos Hacemos Historia integrada entre los partidos políticos Morena y el PVEM, José Luis Avendaño Borraz; por Movimiento Ciudadano Chiapas, Carlos Orlando Alfonso Solano; Partido Revolucionario Institucional, Iasías Montes de Oca Rodríguez y por Chiapas al Frente conformada entre el PAN y PRD, Omar Obeth Estrada Torres.