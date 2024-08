Luego de la polémica el payaso Yacson Yacson sale a disculparse

Un incidente en redes sociales ha generado una ola de indignación en la comunidad de Tuxtla Gutiérrez, luego de que un conocido payaso local, que se hace llamar Yacson Yacson de Claun, realizara comentarios despectivos hacia un padre de familia que buscaba un animador económico para la fiesta de su hijo.

El padre, con la esperanza de ofrecer un momento de alegría a su hijo y sus invitados, publicó en redes sociales un mensaje que decía: "Buen día, ¿algún show de payaso con las tres B?" (bueno, bonito y barato). La publicación, que reflejaba un deseo sencillo de hacer feliz a su hijo pese a las limitaciones económicas, fue recibida con desprecio por Yacson, quien respondió: "Llevar payaso es un lujo que no todos pueden pagar".

La comunidad no tardó en manifestar su repudio hacia la actitud del payaso. El comentario, que pretendía ser una crítica hacia quienes buscan servicios a precios accesibles, fue percibido como una burla insensible hacia el esfuerzo de un padre con recursos limitados. Posteriormente comenzaron payasos a ofrecer el show gratis para su hijo de la pareja quien había ofendido el payaso.

Lejos de disculparse, Yacson respondió de manera aún más arrogante: "Gracias a Dios estoy arriba y gracias a mi esfuerzo hoy valoro mi trabajo y si no te gusta, bótate a la v3rde". Este nuevo comentario no hizo más que avivar el malestar en la comunidad, que recordó cómo en el pasado Yacson había recibido ayuda de la gente cuando su casa se inundó, incluyendo donaciones de láminas para su reconstrucción.

Ante los ataques por la comunidad salió a disculparse tanto el padre del menor de nombre Yairo Mendoza, quien refirió en un comentario a través de redes que fue su esposa quien realizó la publicación, pues ellos si cuentan con dinero para pagar el show de un payaso y tampoco denigraban el trabajo que ellos realizan.

"Amigos, muchas gracias a todos mi esposa es quién publicó el contenido, si tenemos para pagar un show, simplemente estamos cotizando, nunca fue intención ofender a los payasos que digna y honradamente hacen su trabajo, sólo queriamos ver los paquetes y tiempos que manejan, agradezco mucho la solidaridad, y pues que triste con este muchacho que no lo dice directa las cosas, apenas va levantando y de corazón no caiga Bendiciones a todos!!", fueron las palabras del padre.

Así también pidió disculpas a Yacson diciéndole: "Que onda hermano, yo soy el esposo de la persona que publicó y padre de la niña a quién próximamente se le hará su cumpleaños, no te guardamos ningún rencor, no somos quién para juzgar, eso si, en ningún momento publicamos que buscábamos quién nos diera show gratis, simplemente estábamos buscando cotizar por que todos los payasitos manejan paquetes diferentes y estamos buscando el que se adecue a nuestro bolsillo, de verdad no te preocupes, no te tiraré hate ni te guardamos odio, sólo ten más cuidado en lo que comentas o publicas, ánimo, todos en algún momento nos equivocamos, Dios te bendiga."

Posteriormente el payaso Yacson Yason de Claun realizó una transmisión en vivo para pedir disculpas públicas a los padres del menor, mencionando el nombre de la señora Camila Lorena García, ya que no fueron las palabras adecuadas para referirse al mensaje que el quería dar, ante ello dijo; "la cag...e, la cag...e y soy ser humano, soy ser humano y hasta el más perfecto la riega, hasta el más perfecto tiene su momento de debilidad."

