Magna Peregrinación Villaflores-Tuxtla 2024: ruta acortada por inseguridad

"Debido a las condiciones de inseguridad que afectan a diversos municipios de Chiapas, la magna peregrinación de Villafores a Tuxtla Gutiérrez se acorta un promedio de 40 kilómetros para iniciar desde Estación Peregrina adelante de la localidad Lázaro Cárdenas", explicó uno de los representantes de la Magna Peregrinación, Manuel Zebadúa.

"Nuestro recorrido va a iniciar a partir de Estación Peregrina el día 11 de diciembre a partir de las 2 de la mañana para llegar el día 12 de diciembre a la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en la capital Tuxtla Gutiérrez después del mediodía, por lo que nuestra misa de envío será el 10 de diciembre a las seis de la mañana para luego iniciar el viaje a nuestra zona de concentración en Estación Peregrina".





Enfatizó que Estación Peregrina está en el kilómetro 56 de la vía Tuxtla Gutiérrez a Villafores, después de la Colonia Cárdenas o Guadalupe Victoria, allí será la concentración de miles de peregrinos pertenecientes a 76 grupos que conforman la Magna Peregrinación para llegar a la parroquia el día 12 de diciembre. Se espera la asistencia en este contingente de unos 3 mil peregrinos que ocuparán la carretera estatal desde ese punto hacia la capital de Chiapas.

Estima que, "podrían ser poco más de tres mil peregrinos por el fervor que se va formando durante el docenario a la Virgen María de Guadalupe, para invitarse se va contagiando el fervor durante el año a través de las diferentes actividades como somos, cambio de virgen en diferentes domicilios, el rezo del santo rosario, las cadenas de oración por los peregrinos, y es ahí donde niños, adolescentes, jóvenes y adultos se van integrando a esta Magna Peregrinación", insistió.

"Este 2024 se ha acordado entre los peregrinos que en vez de tres días serán dos para realizar la peregrinación, se acorta la ruta para salvaguardar la integridad de los participantes porque van niños y personas de la tercera edad, y entre las medidas de seguridad van con ambulancias, personal de vialidad, tendremos el apoyo de la policía estatal en coordinación con protección civil y los sacerdotes de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, enfatizó el representante".

"Cada representante de grupo es responsable de la seguridad de cada uno de los 76 contingentes, se acortan 40 kilómetros, más de la mitad de la ruta Villafores - Tuxtla Gutiérrez, y lo que lleva un peregrino es la fe, el corazón puesto en la virgen, preparamos alimentos, botiquines, pero más que nada es la fe con la que caminamos no solo los tres días de diciembre o en este caso dos días, sino todo el año", resaltó.

Manuel Zebadúa reiteró que, "el interés por la peregrinación: la fe, la perseverancia, no solo son estos días, sino que tenemos actividades constantes, tenemos cursos de preparación y este 2024 celebramos 59 años de la Magna Peregrinación y en el 2026 celebraremos 60 años, yo tengo 40 años y llevo 15 años caminando, cosecho lo que aprendo de la gente grande, caminar con la bendición de la virgen y los signos como el aplicaste rojo y el rosario es un signo de cada peregrino".

Puntualizó que, "durante la caminata hay un cambio de mentalidad y de fe, no se siente el cansancio, la sed o el hambre, pero llevamos el respaldo de la Cruz Roja, y esa solidaridad nos va respaldando, la fe es la que los mueve a seguir adelante, hay ampollas o yagas es como si no pasara nada, lo que nos mantiene vivos es la fe, no se cancela la magna peregrinación se acorta la ruta para protección de todos y todas".

