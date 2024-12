Peregrinos en Chiapas acortan recorrido por inseguridad, pero siguen pidiendo paz

Debido a las condiciones de inseguridad prevalecientes en el estado, las peregrinaciones multitudinarias de Villaflores a Tuxtla Gutiérrez se acortarán este año 2024. En vez de tres días, será de dos: el 11 y 12 de diciembre, confirmó el presbítero Ernesto Aguilar Mancera, Misioneros del Espíritu Santo, vicario en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.

“El domingo estuve reunido con los peregrinos en el Templo Parroquial Nuestra Señora de Guadalupe. Me gusta acompañar a los peregrinos, y decidieron, en vista de los problemas que suceden en la carretera, no salir de Villaflores sino de un poco más acá, de Estación Peregrina”, explicó en entrevista.

Peregrinaciones más cortas, pero con la misma devoción de siempre / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

“Van a caminar dos días en vez de tres, algunos grupos muy pequeños no quieren obedecer y desean salir desde Villaflores, pero el grupo grande, que son muchos miles, va a caminar nada más dos días. Apenas el domingo quedaron de acuerdo, es ahorrarse un día de carretera”, reiteró el presbítero.

Eso ya está acordado, vendrán de todas las edades, van mamás con sus bebés, van los papás, se dividen para poder pernoctar y descansar, por un lado las mujeres y por otro lado los varones, lo que hace que haya más fraternidad, más unidad en la familia.

La fe y la esperanza guiaron a los peregrinos en su camino hacia Tuxtla Gutiérrez / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Esta peregrinación se prepara durante todo el año. Acaban de cumplir 50 años de peregrinación las mujeres, y acabamos de celebrar su misa, donde concelebraron todos los sacerdotes con ellas y le agradecieron a Dios. Los varones tienen más tiempo, 59 años o más, apuntó Aguilar Mancera.

Este es el segundo templo más importante de la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez después de la Catedral Metropolitana de San Marcos, y se esperan por lo menos unas 800 peregrinaciones, teniendo en cuenta que algunas son muy grandes, otras casi de familia. Pero lo que nosotros queremos no es el número de peregrinaciones, sino que la gente se enardezca en su fe.

Los peregrinos de Chiapas acortan su ruta, pero no su devoción

Que haga sentir que María es nuestra madre, que ella transforma nuestra vida, sobre todo en este momento en que tanto necesitamos la paz, un grito que le ponemos ahora a la Virgen de Guadalupe: “María de Guadalupe ven con tu pueblo a caminar”, expuso el presbítero de los Misioneros del Espíritu Santo.

Mientras tanto, un joven, Juan Antonio Pérez Alegría, dijo que su petición a la Virgen es poder sacar adelante a sus madres y abuelitos con quienes convivió desde pequeño. Dice que es un peregrino más y este 2024 caminará con los peregrinos de la Parroquia de San Juan Apóstol de Chapultepec, en el norte poniente de Tuxtla Gutiérrez.

Cuenta que esta ocasión no irá a Villaflores, no participará en el contingente que vendrá de Estación Peregrina, pero se siente contento. La familia lo apoya, sus padres le piden que le eche ganas. Cree que por las condiciones de inseguridad que vive el estado no es seguro peregrinar, pero cuando estamos con Dios y la Virgen, nos ayudan en cada paso, y vamos muy contentos. En la Costa de Chiapas, desde Mapastepec, he caminado hacia el templo de la Virgen.

En su momento, Juventino Ocaña Clemente cuenta que le ha pedido a la Virgen salud para él y los suyos, paz para la sociedad y que no nos falte nada. Su trabajo es velador y no tiene permiso de caminar, le gustaría peregrinar en esta ocasión, pero solo lo harán sus hijos. Pero ahora, que se ha puesto de rodillas en el templo, le ha pedido paz y que nos mantenga con mucha bendición.

Si es seguro o no peregrinar en medio de las condiciones de inseguridad, va en la fe de cada quien. Desea para los peregrinos y antorchistas que les vaya muy bien y que alcancen sus proyectos con la virgencita. Hay mucho que pedirle. A veces pedimos tanto y no le damos nada, hay que visitarla más.

La fe se mantiene intacta, a pesar de los cambios en el recorrido / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Por su parte, Fernando Quintana de la Cruz expone que la principal petición a la Virgen es salud para salir adelante. Principalmente lo que nos mueve es la fe, todo lo que se hace por ella es por la fe. A veces no me da el tiempo de peregrinar, pero mi amor por ella es grande. Además de salud, hay que pedir trabajo, paz y la seguridad de los peregrinos. Hay mucho que pedir.

Finalmente, Jade López cuenta que este 2 de diciembre acudió al templo de la Virgen María de Guadalupe a darle gracias por cumplir 18 años de edad. Le agradece que la ha cuidado y ha sido muy generosa con ella durante estos 18 años. Hace 18 años que me bautizaron en la iglesia, y la quiero mucho. Sigo de fiesta con la Virgen.

Peregrinos en Chiapas piden paz a la Virgen de Guadalupe en 2024 / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Le he pedido que cuide mucho a mis abuelos, a mis hermanos, a una de mis hermanas que no sé dónde está, pero le he pedido que la cuide. He llorado con ella y deseo seguirla amando. Deseo que a todos los que amo los proteja. Peregrinar es una fiesta y una acción increíble, el peregrinar a una madre muy hermosa. Aún corriendo riesgos, vale la pena.

Insiste que todo el hecho de peregrinar, sacrificarse, tirar calor, sed y hambre es muy lindo. Servirle a la Virgen es la Virgen la que da fuerzas por la carretera para llegar a su casa. Recibe con los brazos abiertos, y yo lo he comprobado. Volverá su gran día, el 12 de diciembre, para darle gracias con su familia.

