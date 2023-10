María Pereyra: Mujeres trans exigen sus derechos al Estado Mexicano

Las mujeres trans ""existimos y resistimos, los derechos se hacen valer, es nuestra dignidad, no se negocian, alzamos la voz y nos organizamos en Chiapas y en el país, por ello este martes, miércoles y jueves se realizará en Campeche la Cumbre Regional de Mujeres Indígenas Trans en México, dijo María del Carmen de la Encarnación Pereyra.

La representante en Chiapas del colectivo Con los Mismos Derechos y con los Mismos Nombres, afirmó que la población trans padece la negación al derecho de ser quienes somos, nos han invisibilizado, los sistemas jurídicos no reconocen a las mujeres trans en el estado y en el país, por ello nos organizamos para defenderlos y hacerlos valer.

En entrevista antes de viajar a Campeche, reiteró que el Estado Mexicano se resiste a reconocer a las mujeres trans, no existen mujeres trans indígenas para los gobiernos, cuando ocurren asesinatos de mujeres trans no se investigan, se van por otras tangentes, no se hace justicia, no abordan la situación las situaciones específicas, lo que nos obliga a alzar la voz y decir aquí estamos, tienen que respetarnos.

En Chiapas existe una población trans aproximada de entre 150 mil a 200 mil personas, y somos víctimas de racismo, la misoginia, la pobreza de la que somos parte, por el color de nuestra piel que nos relega pero nos da identidad, por ello vamos a unir fuerzas en Chiapas en México y América Latina, a conocer más líderes mujeres trans, a buscar el respaldo, el reconocimiento que necesitamos porque no hay marcha atrás en nuestros derechos y en nuestra dignidad, añadió.

María de la Encarnación Pereyra participará este martes, miércoles y jueves en una Cumbre Regional en Campeche, con la asistencia de mujeres indígenas trans, sobre derechos de mujeres indígenas trans afrodescendientes en América Latina, será un espacio de diálogo desde el territorio, de las corporalidades, desde la geo política.

Justamente, dijo, vamos a hacer hincapié de que se mencione a las mujeres trans indígenas y afrodescendientes, vamos a presentar la visión de Chiapas, que nos conozcan, que sepan que existimos, que tenemos derecho, que los exigimos y qué queremos que el Estado Mexicano nos respete, existimos en diferentes partes del país con diferentes nombres, existimos y resistimos además.