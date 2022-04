Permiso de enseres apoya a los negocios de la ciudad

En la ciudad capital las banquetas son ocupadas por múltiples negocios que se dedican a vender fuera de sus casas o en lugares públicos a diferencia de los ciudadanos, los negocios si pueden hacer lo anterior no obstante necesitan un permiso especial. Arturo Rodríguez dueño de uno de las cenadurías más importantes de la colonia El Refugio nos platicó sobre la importancia de este permiso, pues las autoridades constantemente preguntan sobre el uso de las mesas y sillas que se ponen fuera de su establecimiento.

El tapar banquetas y calles está penado por el código civil mexicano; el castigo para aquellas personas que condicionan su entrada o si apartan su estacionamiento va desde salarios mínimos o hasta horas de cárcel no obstante, lo anterior no va para todos y es que para los negocios de la ciudad capital existen unos permisos llamados “enseres” en los que explican que pueden tener cosas delante del lugar en donde se encuentra su domicilio siempre y cuando cuenten con las medidas impuestas por las autoridades.

El tapar banquetas y calles está penado por el código civil mexicano / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas

Este permiso tiene un costo distinto para los espacios que existen y es que va por cuestiones de cuánto espacio ocupas y cuánto tiempo estás, además de que no es tan complicado de sacarlo pues son entregados de manera casi inmediata. Cabe señalar que los uniformados si están pendientes de que los tengan en orden pues el dueño de la cenaduría “La favorita”, Arturo Rodríguez afirmó que cada 10 días mínimo recibe la visita de un uniformado distinto que le pide sus papeles.

“Nosotros tenemos permitido poner las mesas ahí en la banqueta, contamos con un permiso llamado permiso de enseres que se checa con las autoridades el cual es un permiso muy necesario pues cada vez que un policía pasa por aquí, se detiene a preguntar por lo cual creemos que así serán con todos, por cierto tiempo y nos permite poder tener más clientela” comentó.

“El derecho de piso” sin embargo es más riesgoso porque si hay operativo existe sanción / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas

De igual forma de manera extraoficial se dice que existe un permiso indebido para aquellos que no pueden conseguir o no quieren pagar el llamado permiso de enseres, este es mayormente conocido como “el derecho de piso” sin embargo es más riesgoso pues en los operativos realizado por las autoridades no habrá de otra que guardar todo lo que se tiene en la calle.