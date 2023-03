En espera que aparezcan los dueños del Can arrastrado en Patria Nueva

Marcela Castillo Atristain, regidora del Ayuntamiento capitalino de Tuxtla Gutiérrez, ha comentado ante los medios que no habrá impunidad en el caso de los oficiales de la policía municipal que arrastraron a un perro con una patrulla en días pasados.

La regidora ha hecho esta declaración luego de que se hiciera viral en redes sociales un video de una cámara de seguridad que captó el momento en que los policías municipales a bordo de la patrulla PCC-141 arrastraron al canino amarrado del cuello en una de las calles de la colonia Patria Nueva de Tuxtla Gutiérrez.

También puedes leer: Asociaciones protectoras exigen justicia y tipificación del maltrato animal en Chiapas

“Estamos indignados porque no representan para nada los valores de este Ayuntamiento y hemos solicitado que la Secretaría de Seguridad Pública y sus elementos lleven una capacitación acerca del bienestar animal, para que este hecho no se vuelva a repetir, pero sobre todo que sean capacitados en cómo tratar a nuestros perros y gatos de nuestra ciudad, para que no tengamos nuevamente que pasar por este hecho”.





Una cámara de seguridad que captó el momento en que los policías municipales arrastraron al canino amarrado del cuello en una de las calles / Foto: Alfredo Pacheco





En cuanto al perro al cual llamaron “Jorge” en honor al taxista que se arriesgó para documentar el maltrato por parte de los policías municipales, la regidora ha informado que se encuentra en buenas condiciones y está actualmente bajo resguardo de la Secretaría de Salud Municipal, a la espera de que sea reclamado por sus propietarios.





Fue entregado el vehículo sin ningún cargo / Foto: Alfredo Pacheco





Asimismo durante la entrevista pidió la ayuda de los medios de comunicación para que sea difundida la información y los dueños puedan dar con el paradero del perro, asegurando que los dueños pudieran ser de la colonia Patria Nueva.

En caso de no ser reclamado, “Jorge” será dado en adopción responsable y se tendrán que cumplir varios filtros para ello, ya que el perro es de la raza Pitbull, por lo requerirá de los cuidados propios para su raza.





Durante la entrevista pidieron la ayuda de los medios de comunicación para que sea difundida la información / Foto: Alfredo Pacheco





Por último, la regidora ha señalado que en lo que respecta al conductor del taxi, recibió asesoría por parte del ayuntamiento y asimismo le fue entregado su vehículo sin ningún cargo.