Perros y gatos no transmiten COVID-19: CECAM

San Cristóbal de Las Casas.- Miguel Ángel Aguirre Aguilar, responsable del Centro de Control Canino Municipal (CECAM), desmintió las versiones que señalan que “las mascotas son transmisores del Covid-19”, lo que han provocado que muchas personas se quieran deshacer de sus animales, como una medida de prevención.

“Le queremos decir que no es cierto. No hay nada comprobado que los perros y los gatos sean transmisores al ser humano de esta enfermedad. Por el contrario se ha determinado que los animales que han dado positivo a este virus, ha sido por contagio de sus dueños, lo que se conoce como antropozoonosis, esto es: una enfermedad que se transfiere de los humanos a los animales y estos son reservorios. En algunos casos, los gatos desarrollan la enfermedad pero no la transmiten al humanos, ni los signos son tan graves como en el caso de los seres humanos”, señaló.

Recomendó a los propietarios de las mascotas que, en caso de salir fuera de casa, que sea en lugares cercanos al domicilio y al regreso, lavar las patas con agua y jabón neutro y secarlas inmediatamente. Advirtió que no se debe aplicar cloro o productos sanitizantes, como han hecho algunos propietarios, ya que esto les genera dermatitis grave.

Dijo también que llevan a cabo un programa permanente de adopción y retiro de perros de la vía pública, esto pese a la pandemia de covid19, así como el programa de esterilización canina y felina, “se han logrado, al día de hoy, más de 250 cirugías de esterilización en lo que va del año aun con la cuarentena”.

Aguirre Aguilar aseguró que con la suspensión de las actividades no esenciales durante la pandemia en el primer cuadro de la ciudad, los perros en vía pública se han desplazado a otras áreas de fácil acceso de comida, como es el depósito de basura del Tívoli, algunas zonas de San Ramón, San Nicolás o la calle Cuitláhuac donde los vecinos sacan la basura antes de tiempo, lo que propicia la concentración de los cánidos.

Por ultimo apuntó que continúa con la atención de reportes de perros en la vía pública, a pesar de la reducción de personal por la contingencia generada por la pandemia de Covid-19. Para cualquier información o reporte, dirigirse a las instalaciones ubicadas en Bulevar San Cristóbal No. 67, colonia Sal si puedes, con un horario de atención de 9 a 10 hrs., de lunes a viernes.