Persiste la compra de votos para elecciones del 6 de junio

En Chiapas persiste la compra de votos por parte de los partidos políticos y candidatos para las elecciones del 6 de junio, lamentablemente prevalece la desconfianza de la sociedad hacia las fuerzas políticas y en ese sentido, se vislumbra una baja participación ciudadana en las urnas, expuso el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas AC y de la Organización de Observación Electoral Mexicanos por la Democracia, José Manuel Blanco Urbina.

Aseguró el responsable de la observación electoral en Chiapas que los 14 partidos políticos que participarán en las elecciones de 40 diputaciones locales, miembros de 123 ayuntamientos y 13 diputaciones federales no cumplieron con la legalidad y la transparencia, mientras que Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) e Instituto Nacional Electoral (INE) fueron muy "endebles" en la aplicación de la legislación electoral federal y estatal.

En este proceso de incumplimiento a la legalidad y a la transparencia en agravio de la sociedad que exige calidad de la representación popular, se ha sumado las determinaciones del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, que entre otras sentencias, ha avalado que quienes buscan la reelección en presidencias municipales no tengan que presentar su cuenta pública 2019 y 2020, podrían repetir en el cargo sin rendir cuentas sobre el manejo de los quesos públicos.

Por otra parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tanto en su Sala Regional Xalapa como en la Superior en la Ciudad de México, ha aprobado candidaturas a puestos de elección sin ser indígenas en distritos dónde el Instituto Nacional Electoral reservó a los pueblos originarios la postulación de fórmulas para diputaciones federales.

Tal es el caso del distrito electoral federal 01 con cabecera en Palenque, dónde la candidata del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Manuela del Carmen Obrador Narváez, no es ni originaria de Chiapas, no de los pueblos indígenas, por lo que no cumple con la calidad de la representación, más bien se sostiene en la candidatura por ser la primera del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, subrayó. Blanco Urbina que acreditó ante el INE e IEPC a 60 ciudadanos que fungirán como observadores electorales en los comicios del 6 de junio venidero, sustentó que en el caso de la candidata que había registrado Morena en el distrito electoral federal 02 de Bochil, Patricia Mass Lazos, originaria de Monterrey Nuevo León, aunque lo bajo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, debe la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, realizar una profunda investigación y deslindar responsabilidades por el intento de usurpar derechos que corresponden a los pueblos originarios de Chiapas, y por pretender burlar la legislación electoral federal.

Subrayó que en el mismo distrito electoral federal 02 con cabecera en Bochil, la alianza de partidos confirmada por el PRI, PAN y PRD, también se burló de los pueblos originarios toda vez que el INE reservó a ellos ese distrito, no obstante el candidato Roberto Aquiles Aguilar Hernández, no es indígena, tampoco su hija que va se suplente en esa fórmula, la diputada local de Chiapas Unido, Iris Adriana Aguilar Pavón, sosteniéndose esa candidatura con mañas por decisiones endebles de los órganos electorales y jurisdiccionales.

Clementina Marta Dekker Gómez, candidata a diputada federal por el Partido del Trabajo en el distrito electoral federal 05 con cabecera en San Cristóbal de Las Casas, tampoco es indígena y no habrá calidad de la representación popular en ese distrito reservado por el INE a los pueblos originarios, más bien existen intereses de los partidos más que el deseo de dar voz a las minorías que en Chiapas representan un 33 por ciento de la población con aproximadamente un millón 450 mil personas indígenas.

Por otra parte, la postulación de Roberto Rubio Montejo, cómo candidato a diputado federal por Morena en el distrito 11 con cabecera en Las Margaritas, se sigue cometiendo agravios a los pueblos originarios, porque en el 2018 usurpó su identidad, se impuso por el Partido Verde Ecologista de México violando sus derechos y ahora en un acto de "burla" a los mismos pueblos indígenas va en busca de la reelección por una fuerza política distinta.

José Manuel Blanco analiza que existe una "simulación" en el cumplimiento de los partidos políticos a la paridad de género en el registro de candidaturas a puestos de elección, a la vez, sigue pendiente el cumplimiento y al acceso de los 12 pueblos originarios a la representación popular, por lo que difícilmente tendrán voz en la próxima legislatura de la Cámara de Diputados, Congreso del Estado y 123 ayuntamientos, sin embargo, hace un llamado a la sociedad a acudir a las urnas el domingo 6 de junio para ejercer su derecho al voto.