Personal del ayuntamiento de Tuxtla denuncia abusos laborales y despidos injustificados

Personal del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez se quejo este 1 de mayo día del trabajo, se despojo y de despido por parte del presidente municipal Carlos Orsoé Morales Vázquez, militante del partido político Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), quien durante seis años se ha ocupado de atacar a las bases y despojar de sus derechos, mientras que las organizaciones sindicales se han quedado calladas, serviles y cómplices.

En entrevista, Narcedalia Mayor Gordillo, explicó 50 trabajadores han tenido que formar un nuevo sindicato para protegerse y defender sus derechos, durante una marcha del Parque Jardín de la Marimba a la plaza central de Tuxtla Gutiérrez, dijo que no estamos conformes con lo que está pasando, no le han hecho caso a los trabajadores sindicalizados.

Hay muchos despidos injustificados por parte del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, abuso de poder en muchas áreas, eso repercute en el presidente municipal, muchos de sus funcionarios toman desiciones que perjudican a las bases y avasallan la integridad de las y los trabajadores, enfatizó.

Entre otras, estás injusticias se presentan en las áreas de limpia, de maquinaria, áreas verdes, las delegaciones, mercados, donde también ha habido sobre explotación de trabajadores al obligarlos a trabajar más de ocho horas diarias, quienes no aceptan son amenazados de ser despedidos y quienes no asumen esa determinación son dados de baja, lo han hecho, estos despidos comenzaron en el 2023 con notificación verbal diciendo que ya no eran trabajadores del ayuntamiento.

Lo que se consuma es una gran represión laboral, ya se contabilizan más de 200 casos de despidos, quien no aceptó que le bajarán su sueldo fue despedido, pero los altos funcionarios del ayuntamiento tienen sueldos muy altos, los sueldos bajaron a la mitad de su sueldo abusando de la necesidad del trabajador, hay complicaciones para sostener a sus familias y el problema es que se vallan, no levantan la voz por miedo.

Mayor Gordillo añadió que la exigencia este día es basta de abuso de poder y de violación de los derechos humanos, también el servicio médico es muy malo, condicionado e insuficiente, no pueden surtir las recetas, más complicado para las enfermedades crónicas del tercer nivel de atención médica, mientras que los representantes de los seis sindicatos guardan silencio, no le abran la voz, tienen un contrato colectivo de trabajo que no lo hacen valer ante el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.

Reveló que las vacaciones son coaccionadas de acuerdo con las necesidades del patrón, no con base en los derechos de las y los trabajadores, es un derecho que no se hacen valer, los líderes no se levantan en la lucha a favor de sus representados, por eso nos manifestamos y exigimos que se haga respetar la ley, están sometidos y no defienden a los derechos de los y las trabajadoras.

