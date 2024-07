Personal del Hospital Rafael Pascacio Gamboa en protesta por falta de insumos y equipamiento

El personal del Hospital Regional Rafael Pascacio Gamboa en Tuxtla Gutiérrez trabaja bajo protesta por el mal estado en que se encuentra la infraestructura, y exige al Secretario de Salud, Francisco Arturo Mariscal Ochoa, atender los problemas porque repercuten en la calidad del servicio médico a la población, y demanda al gobernador electo, Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, que en cuanto tome posesión el 8 de diciembre próximo, asuma con la mayor prioridad la salud de las y los chiapanecos.

La enfermera Marely Zamorano Arrazate, expuso en conferencia de prensa que la base trabajadora esta laborando en condiciones precarias, además, la transición al IMSS Bienestar está causando muchos problemas y violando derechos, estamos en condiciones desfavorables a inapropiadas, no tenemos herramientas, ni las condiciones dignas para prestar servicio a la población en general, hay una violación sistemática a los derechos del personal.

Las instalaciones del hospital se encuentran en malas condiciones tanto para trabajadores como pacientes / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

El personal del Hospital Regional Dr. Rafael Pascasio Gamboa de Tuxtla Gutiérrez, exige la reparación inmediata del aire acondicionado, exige el basto suficiente de ropa para las pacientes y recién nacidos, abasto de medicamentos, material y equipo médico, reparación de equipos de diagnóstico, exigimos insumos suficientes para proporcionar alimentos para los pacientes y personal, pide apoyo al pueblo en general para levantar la voz, y exigir al gobierno federal y estatal el cumplimiento inmediato de nuestras demandas que será en beneficio del paciente para recibir atención con calidad y calidez.

El personal que integral el Hospital Dr. Rafael Pascasio Gamboa está laborando bajo protesta por falta de insumos, medicamentos, infraestructura, aceite acondicionado, problemas de filtración de lozas cuando se presentan lluvias en áreas como ginecología, problemas de tubería en el área de neonatos, levantamiento de piso, ya que esto permite ser un foco de infección, por lo que exigimos dar solución inmediata a la problemática.

Durante el gobierno de José Patrocinio González Garrido el Hospital Regional Rafael Pascacio Gamboa fue certificado por la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia como "Hospital Amigo del Nilo y de la Madre", en 1996 recibió durante el gobierno de Julio Cesar Ruiz Ferro, la recertificación como Hospital Amigo del Niño y de la Madre, por los mismos organismos internacionales de salud.

Acudo que el secretario general de la sección 50 del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, José Luis Díaz Selvas, no representa a las bases trabajadoras y trabajadores, el personal camina por su cuenta en la lucha y defensa de sus derechos e intereses, y derechos de los usuarios.

Por otra parte, Eduardo Macías Martínez, personal de la institución de salud, enfatizó que los derechos han sido violentados, las bases son agraviadas en sus derechos, hay privilegios para unos cuantos, no hay respuestas de la Secretaria de Salud, si la población no se une a la exigencia no vamos a avanzar mucho, a veces los usuarios nos critican, nos condena y nos agrede verbalmente pero las causas y las culpas no son nuestras, si o de la Secretaría de Salud del gobierno del estado.

