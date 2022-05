Personal docente convoca a padres autorizar vacunación contra COVID-19

En Chiapas los alumnos de educación secundaria son 306 mil 918 a quienes les corresponde la vacunación contra el Covid 19, desde el pasado 17 de mayo, cuando lo puso en marcha el operativo la Secretaría de Educación Pública, en Tuxtla Gutiérrez algunas escuelas ya aplicaron el biológico, otras serán el próximo lunes y martes y así sucesivamente con el acuerdo de los padres de familia.

De acuerdo con el personal docente de las instituciones, son los padres los que autorizan puesto que se les manda el recado con sus hijos, así se esta haciendo en la Escuela Secundaria Joaquín Miguel Gutiérrez, Moisés Sáez Garza, Escuela Secundaria Valentin Gómez Farias, Escuela Secundaria Ignacio Ramírez Calzada.

En la Escuela Secundaria Adolfo López Mateos de Tuxtla Gutiérrez turno vespertino con mil 500 alumnos, el 16 y 17 de mayo aplicó la vacuna contra el Covid 19

En la Escuela Secundaria Adolfo López Maetos de Tuxtla Gutiérrez turno vespertino con mil 500 alumnos, el pasado lunes y martes, 16 y 17 de mayo aplicó la vacuna contra el Covid 19, el propósito es que continúe la protección para la salud de los educandos, para ello ha sido relevante la participación de las y los padres de familia.

La invitación de la escuela es que ahora que regresan a la institución de manera presencial mantengan las medidas sanitarias como lavarse las manos constantemente, utilizar el cubrebocas, no tocarse los ojos, nariz y boca, no compartir sus alimentos ni artículos escolares, usar el estornudo de etiqueta al toser o estornudar, mantener la sana distancia, no saludar de beso, mano o abrazo, no escupir en el suelo sino hacerlo en un pañuelo o tirarlo a la basura.

La invitación de la escuela es que ahora que regresan a la institución de manera presencial mantengan las medidas sanitarias

En ese sentido el Comité Participativo de Salud Escolar sugiere mantener manos limpias, vacunación del personal educativo, usar el cubreboca de manera obligatoria, mantener en todo momento la sana distancia, optimizar el uso de espacios abiertos, suspensión de cualquier tipo de ceremonias o reuniones, detección temprana de casos y acciones escolares para reducir la propagación de la enfermedad y garantizar el apoyo socioemocional para docentes, alumnos y padres de familia.

Los alumnos de la Escuela Secundaria del Estado turno matutino serán vacunados contra el Covid 19 el próximo lunes y martes 23 y 24 de mayo, la matrícula es de casi mil estudiantes, mientras que el estudiantado del turno vespertino son también cercanos a los mil con lo que se avanzará en la protección específica contra esta enfermedad.

El personal docente está convocando a los padres de familia a que autoricen la vacunación para prevenir la enfermedad

El personal docente está convocando a los padres de familia a que autoricen la vacunación para prevenir la enfermedad causada por el virus SARS COV2, la aplicación del biológico disminuye la letalidad del virus y en caso de contagio el paciente no evoluciona a grave, por ello la imporcia de los papás den su anuencia para avazar en la inmunización.

El llamado del personal docente de las escuelas a los padres de familia, es que estén atentos al recado escolar que se están enviando con sus hijos, a nadie se presiona, todo es por voluntad, sin embargo, se trata de colaborar en la protección específica de la salud y la vida frente a esta pandemia, que si bien ha bajado la incidencia de casos positivos y defunciones, la recomendación es la vacunación.