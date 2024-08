Cinco personas han perdido la vida por corrientes de agua en Tuxtla

Durante la presente temporada de lluvias por arrastre de personas por las fuertes corrientes de aguas en Tuxtla Gutiérrez llevamos un total de cinco decesos, algunas personas por no tomar en cuenta las recomendaciones, en algunos casos las personas no creyeron que podían ser absorbidas por las rejillas, es lamentable lo que ha pasado, se han intensificado las recomendaciones, son 23 puntos de alto riesgo en la capital de Chiapas por lluvias, no hay que cruzar los ríos y arroyos, expuso el Secretario de Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez, Eder Fabián Mancilla Velázquez.

En entrevista, hace un llamado a la población a extrenar precauciones por las fuertes precipitaciones que se avecinan en el mes de septiembre, el más lluvioso del año, no obstruir las corrientes de los 23 arroyos que cruzan la ciudad, lamentablemente unas mil casas se encuentran sobre causes de los afluentes.

Se recomienda a la población tomar precauciones durante la temporada de lluvias / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Dijo que nos espera un mes de septiembre con un pronóstico de lluvia por arriba de la media nacional, nos va a llover mucho más de lo que nos ha llovido en estos últimos cinco o seis años, tenemos que estar preparados para ello, atender las recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.

Hay que observar las zonas de peligro, no cruzar por fuertes corrientes, hay que ver el riesgo de las rejillas, lo mejor es esperar que baje el nivel de agua y de riesgo, los arroyos que desemboca en el Río Sabinal han sido extrangulados por la propia población, hay casas construidas arriba del muro de gavión es, no hay un margen de cinco menos en los lados de los ríos, es un riesgo inminente.

Mancilla Velázquez pide no dejar la basura fuera de los contenedores que van a generar tapón en las alcantarillas, cuando los contenedores están llenos no dejar la basura en el piso, regresarlo a casa y esperar el momento oportuno para sacarlo, no colocarse debajo de árboles, ni debajo de espectaculares, asegurar techos de lámina para evitar desprendimientos, lo recomendable es no construir viviendas debajo de las líneas de alta tención de la Comisión Federal de Electricidad.

