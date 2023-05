Madre hoy, mañana y siempre: Ciudadanos en Tuxtla visitan panteón municipal

Este 10 de mayo Día de las Madres existe una gran afluencia de visitantes al Panteón Municipal de Tuxtla Gutiérrez, desde las siete de la mañana hombres, mujeres y menores de edad, parejas de hermanos y matrimonios hacen presencia en la tumba de su señora madre, recordarla dicen, es seguir disfrutando su amor, sus cuidados y sus enseñanzas, un vacío que nadie lo llena, en el campo santo no hay música, no hay mariachis, no hay ni tambor, ni carrizo, pero hay un recordar a la mujer que se ocupó de dar amor y enseñar valores.

Desde las siete de la mañana hacen presencia en la tumba de sus señoras madres / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Aún cuando ya no está con nosotros hay que festejarla, florear su tumba no es solo una devoción por ser Día de las Madres, es festejarla, es agradecer lo que hizo en nuestra niñez, sus buenas enseñanzas, dice doña Dolores de Paz. Otras personas visitan la tumba de su abuelita, una mujer que se ocupó de enseñar muy bien, una gran madre para mi madre y ahora me corresponde rendirle homenaje, añadió otra madre que se dirige a la tumba de su maestra, madre y amiga.

En la entrada del Panteón Municipal en la novena avenida sur y no ena oriente de la capital se venden ensartas de flores / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

En la entrada del Panteón Municipal en la novena avenida sur y no ena oriente de la capital se venden ensartas de flores de mayo y hay quienes lo piden para depositarlas en las tumbas de sus seres queridos, la mayoría acude con sus ramos florales, con su cubeta para abastecerse de agua de la cisterna del campo santo, la mayoría son flores blancas, tambien de colores, rojas, amarillas, algunas tumbas ya están floreadas como la de doña Chabelita Cruz.

Mujeres también acudieron a florear a sus suegras, doña Luz lo recuerda con un gran legado de amor y la amistad de una mamá, de una hermana, de una mujer que le enseñó a trascender en la vida, también hay tumbas familiares donde ya han sido colocados tamos florales como en los espacios donde descansan doña Serafina y Dolores.

Mujeres también acudieron a florear a sus suegras, doña Luz lo recuerda con un gran legado de amor y la amistad de una mamá / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Un matrimonio de adultos mayores tomados de la mano ingresan al panteón, recuerdan que su señora madre estuvo al pendiente de sus hijos en todas las etapas, incluso ya siendo adultos, ya teniendo esposas y esposos, nietos y nietas, su ida fue solo dar amor y más amor, madre solo hay una, yo recuerdo de todo, las mamás de antes era muy diferente a las de ahora, los hijos de antes muy diferentes a los de ahora, hay que transmitir los valores.

En algunas tumbas se queman incienso para recordar a mamá, para elevar una oración a Dios por su eterno descanso en paz, hay que recordarlo de la mejor manera, así lo señalan dos hermanos en la tumba de su madre, porque el amor de mamá es insustituible, el día de las madres debe ser todos los días, este diez de mayo debe ser más que especial, una enseñanza de calidad humana que ahora debe cultivarse.

En algunas tumbas se queman incienso para recordar a mamá / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

El amor materno es insustituible, así recuerdan a doña Salvadora de la Cruz Estrada, una mujer muy estricta que con una mirada enseñaba y regañaba, hay un cambio generacional en la forma de pensar y actuar seguramente por tanta tecnología, pero las madres de antes siguen siendo extraordinaria.

Otras mujeres que tienen aún a sus mamás en casa, algunas ya a sus 93 años de edad, este diez de mayo visitaron la tumba de sus cuñadas ya fallecidas, a sus abuelitas, no es solo tradición sino celebrar lo que enseñaron muy bien.

Don Jorge Humberto Gordilli acudió a florear la tumba de su señora madre, doña Delinea López Fonseca, y recuerda que sus mejores enseñanzas son amor y el evangelio de Dios en su niñez, querer a Cristo, seguir a Cristo, saber perdonar, portarse bien, guardar los mandamientos de Dios, hay que seguir cultivando estos grandes valores.

No es solo tradición sino celebrar lo que enseñaron muy bien / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Una señora que floreaba la tumba de su señora madre, pero a la vez, manifestaba una expresión de dolor en su corazón con llantos, porque ella tiene 70 años, pero quedó huérfana desde los nueve años, no gozo los brazos, los besos y las enseñanzas de su madre, cree que su destino hubiera sido mejor haberla tenido a su lado en todo momento, agradece haberle dado la vida y le pide a Dios un eterno descanso para doña María Pascual López.

Otra mamá comentó que recuerda a su señora madre con muchos valores y virtudes, paciencia, amor, disciplina, educación, respeto para su familia y para la gente, lo que hay que seguir cultivando con la sociedad.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️