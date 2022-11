Pese a arreglos, sociedad rechaza parada de transporte público en la 5 de Mayo

La sociedad sigue rechazando la obra de ingeniería civil en la parada del transporte público en el 5 de Mayo, en la 11 oriente y segunda norte, lo mismo que en la avenida central entre once y 12 oriente, debido a que el techo inclinado no protege de los rayos del sol, y ahora con la colocación de una estructura metálica prefabricada pretenden resolver la desaprobación, sin embargo, está aún no cumple el propósito de proteger a los usuarios del sol o de la lluvia.

Esta obra en la esquina del parque 5 de Mayo forma parte de obra de remodelación del espacio público a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), que no ha hecho público el costo de la misma, sin embargo, ha merecido el rechazo de la sociedad, principalmente en las redes sociales.

En Tuxtla Gutiérrez la SEDATU interviene este parque 5 de Mayo, el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez, el parque El Aguaje de la colonia Las Granjas en el norte de la capital, así como el mercado y la unidad deportiva de la colonia Patria Nueva, con una inversión global del orden de los 170 millones de pesos, tras gestión del ayuntamiento de la capital, las cinco obras deben entregarse a finales de diciembre de este año.





No obstante, la sociedad ha sido muy crítica con la determinación de la SEDATU por el tipo de ingeniería civil para la elaboración de las paradas o ascensos y descensos de los usuarios del transporte público en el 5 de Mayo, debido a que el techo no cumbre a los usuarios ni del sol, ni de las lluvias por su inclinación.

Es este martes se constató que siguen los trabajos de colocación de una estructura metálica prefabricada atada al muro vertical y horizontal para poder en poco, resarcir el rechazo de la un sociedad al tipo de ingeniería civil aplicada en ese punto de Tuxtla Gutiérrez, usuarios del transporte público constatan que no es posible su funcionalidad en razón de que el techo sería para proteger a quienes sentados estarían esperando su combi.