Pese a cuaresma vendedores de carne no bajarán precios, dicen

Tras el inicio del primer miércoles de ceniza, los religiosos comenzaron con las celebraciones de la tradicional cuaresma; durante todo este periodo, los días viernes tienen estrictamente prohibido ingerir carnes rojas; lo que aplica para cualquier tipo de carne y embutidos, por lo cual, ese día se opta por consumir el pescado o algún otro alimento marino. Luego de las primeras tres semanas de los 40 días que dura esta conmemoración, los precios de carne no han bajado, lo único que han bajado son las ventas; pero es por momentos. Pescados, mariscos y hasta el pollo ha subido, pero es por la oferta y demanda, ya que según ellos, los precios suben desde los distribuidores.





Desde el pasado 2 de marzo; los creyentes comenzaron con la cuaresma; una celebración religiosa que tiene una duración de 40 días y en donde realizan distintas actividades que marcan dicha conmemoración. Una de esas cosas que se realizan es la prohibición de alimentos durante los días viernes, por lo cual, desde hace ya tres viernes han respetado esa tradición y evitan comer carnes rojas durante ese día. El sustituto de este alimento por lo regular tiende a ser los mariscos y pescados; aunque unos que otro utilizan el pollo, a pesar de que también subió de precios en estas fechas.





Los religiosos tienen prohibido ingerir carnes rojas los días viernes, por ello sea da la baja en la venta / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





Por parte de los vendedores que se encuentran en los mercados, ellos están consientes de estas fechas, pues la mayoría de los que platicaron mencionaron pertenecer a la misma religión por lo cual saben de lo que se trata esta celebración; sin embargo, lo sorpresivo fue que a pesar de haber bajado la demanda de la carne, los precios se han mantenido igual durante todos los 22 días que lleva el mes y los 20 días del comienzo de la celebración.

“Los precios no bajan, lo que bajan son las ventas; los consumidores hacen por lo regular la compra de la semana el día domingo o lunes; ahí están consientes de que el viernes no se debe de comer carne por lo cual compran un poco menos y eso ha sido desde que esto inicio; a pesar de eso, no tenemos indicaciones de bajar los precios pues los patrones saben que aunque se bajen los precios, seguirán comprando la misma cantidad y eso significaría únicamente perdidas para nosotros” Martín González, vendedor.

Sobre el incremente del pescado; los locatarios coinciden que son indicaciones desde muy arriba, pues desde la venta de los mariscos y alimentos marinos, los distribuidores han elevado los precios desde antes que comenzará la cuaresma, con la intención de lo mismo, pues afirman que en estas fechas siempre suben; por ahora; ya tienen 20 días con el mismo costo por lo cual, la gente ya no hace tanta cuestión en esto y fue únicamente en los primeros días que habían reclamaciones.

La Cuaresma terminará el próximo 14 de abril y confían que desde día antes nuevamente se regularice tanto la venta de carne (que aumente) como los precios en cuanto a los pescados (que disminuyan) para que nuevamente los locatarios de los mercados así como los ciudadanos puedan nuevamente estar estables en cuanto a sus gastos semanales en alimentos que se compran en los mercados.