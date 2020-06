Pide líder de mercados solo consuman hongos silvestres quienes lo conozcan

San Cristóbal de Las Casas.- El dirigente de la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas (Almetrach), Narciso Ruiz Sántiz, invitó a la población de general solamente consumir hongos silvestres quienes distingan entre comestibles y venenosos, ya que aseguró se han presentado casos en los que entre los comestibles se encuentra uno “toxico”.

Entrevistado para El Heraldo de Chiapas, aunque no dijo en qué fecha, pero si recientemente, un grupo de comerciantes detectaron que entre la venta de hongos silvestres que se ofrece en esta temporada de lluvias en el Mercado José Castillo Tiélemans, se encontró uno venenoso, por lo que recomendó únicamente consumirlo si están seguros de conocerlo, ya que es difícil evitar que sean puestos a la venta.









“Año con año se habla de que podrían ingresar hongos venenosos, los que conocemos, por ejemplo yo que nací en Chamula, crecimos comiendo hongos, distinguimos los hongos venenosos o no venenosos, es que el hongo comestible tiene un olor a hoja de roble y el venenosos es parecido en la estructura pero distingo un olor a orine, la otra vez mis amigos fueron a buscar hongo venenosos y entre todos los que están vendiendo encontramos uno”, dijo.





Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas





Afirmó que la Secretaria de Salud no ha acudido a realizar inspecciones y aquí lo grave es que ellos años atrás se han enterado de casos de intoxicación después de que ya paso, por lo que reiteró el llamado a que solo lo consuman quienes lo conocen “porque no tiene marca, registro y no sabemos quienes lo traen porque vienen de muchos lugares como Chamula, Chanal, Betania, de todos lados”.

Ruiz Sántiz apuntó que ya ha pedido a los comerciantes que los distinguen apoyen verificando, pero al ser una gran cantidad que se ponen solo ha tratado de recomendar a las vendedoras que ofrezcan los no venenosos “pero es difícil”.

Explicó finalmente que la recolección de hongos venenosos puede darse, ya que en la recolección en los municipios participan niños que no los distinguen "y el yuyo es muy parecido al venenoso por eso pedimos que solo lo coman quienes lo conocen”.





/JO